Universitatea Craiova o conduce pe Noah cu 1-0 în momentul realizării articolului, după reușit lui Monday Etim din minutul 38.



Probleme cu nocturna în Bănie! Decizia UEFA



Oltenii au avut probleme mari cu nocturna în pauza meciului din Conference League, dar și pe parcursul reprizei secunde.

Nocturna s-a stins pe parcursul pauzei duelului cu Noah, dar și în anumite momente ale celei de-a doua părți.

UEFA a luat decizia de a nu opri meciul, după ce a fost pornit generatorul stadionului din Bănie, transmit surse ale Sport.ro.

După minutul 63 oltenii au reușit să rezolve problema și toată nocturna funcționează la capacitate maximă.

