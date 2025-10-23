Universitatea Craiova - Noah, atmosferă incendiară
Cu Ștefan Baiaram doar rezervă, Mirel Rădoi a mizat pe o strategie bazată pe atac încă din start. Pe placul fanilor! Suporterii olteni au luat cu asalt arena Ion Oblemenco și au fost la ora startului peste 20.000! Steaguri, tricouri retro și scandări puternice au format un arsenal dătător de ambiție pentru fotbaliștii echipei lui Mihai Rotaru.
Universitatea Craiova: Isenko - Stefanovic, Rus, Romanchuk - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi
- Rezerve: Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Băluță, Bairam, Houri, Badelj, Mogoș, Băsceanu, Matei, Nsimba
- Antrenor: Mirel Rădoi
Noah: Fayulu - Boakye, Saintini, Murodian, David Sualehe - Sangare, Eteki, Helder Ferreira, Oshima, Grgic - Aias
- Rezerve: Chancharevich, Thorarinsson, Dahyan, Oulad Omar, Avanesian, Hambardzumyan, Manvelyan, Mulahesejnovic, Goncalo Silva, Jakolis, Harutyunyan
- Antrenor: Sandro Perkovic
Stadion: Ion Oblemenco
Arbitru: Gal Leibovitz (Israel). Asistenți: Dor Medina, Yossi Babayoff (ambii din Israel). Arbitru VAR: Eitan Shmuelevitz (Israel). Asistent VAR: Shalom Ben Avraham (Israel).