Universitatea Craiova - Noah, atmosferă incendiară

Cu Ștefan Baiaram doar rezervă, Mirel Rădoi a mizat pe o strategie bazată pe atac încă din start. Pe placul fanilor! Suporterii olteni au luat cu asalt arena Ion Oblemenco și au fost la ora startului peste 20.000! Steaguri, tricouri retro și scandări puternice au format un arsenal dătător de ambiție pentru fotbaliștii echipei lui Mihai Rotaru.

Universitatea Craiova: Isenko - Stefanovic, Rus, Romanchuk - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi

Rezerve: Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Băluță, Bairam, Houri, Badelj, Mogoș, Băsceanu, Matei, Nsimba

Noah: Fayulu - Boakye, Saintini, Murodian, David Sualehe - Sangare, Eteki, Helder Ferreira, Oshima, Grgic - Aias

Rezerve: Chancharevich, Thorarinsson, Dahyan, Oulad Omar, Avanesian, Hambardzumyan, Manvelyan, Mulahesejnovic, Goncalo Silva, Jakolis, Harutyunyan

Stadion: Ion Oblemenco

Arbitru: Gal Leibovitz (Israel). Asistenți: Dor Medina, Yossi Babayoff (ambii din Israel). Arbitru VAR: Eitan Shmuelevitz (Israel). Asistent VAR: Shalom Ben Avraham (Israel).

