După doar 12 minute de joc, arbitrul a fost forțat să trimită echipele la vestiare din cauza condițiilor meteo extreme. La oaspeți, fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, era titular.



O ploaie torențială s-a abătut asupra orașului Rijeka din Croația. O adevărată "rupere de nori" a făcut ca terenul să fie inundat în doar câteva minute, gazonul devenind impracticabil.



Gol anulat de VAR înainte de haos



În scurta perioadă în care s-a jucat fotbal, gazdele au fost aproape de a deschide scorul. În minutul nouă, Fruk a trimis mingea în poartă, însă bucuria croaților a fost de scurtă durată. Reușita a fost anulată de arbitrajul video, din cauza unei poziții de offside.



Imediat după această fază, ploaia s-a intensificat, iar centralul a oprit partida. Șansele ca meciul să se reia în cursul acestei seri sunt minime, cel mai probabil urmând să fie reprogramat.



În prima etapă a grupelor, Sparta Praga a câștigat categoric acasă, 4-1 cu Shamrock Rovers, în timp ce Rijeka a pierdut în Armenia, 0-1 cu Noah, echipă care joi seară evoluează pe terenul Universității Craiova (detalii AICI).

