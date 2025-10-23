LIVE TEXT Doi tricolori sunt adversari în Conference League de la 22:00! Duel românesc în Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Conference League
Meciurile jucătorilor și antrenorilor români din cupele europene sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Sigma Olomouc și Rakow Czestochowa se întâlnesc în etapa a doua din grupa unică din Conference League.
Va fi și un inedit duel între doi fotbaliști tricolori: fundașul stânga Andres Dumitrescu la gazde versus fundașul central Bogdan Racovițan la oaspeți.
Ambii au fost convocați la naționala mare a României, dar singurul care a și debutat este Racovițan.
În competițiile continentale din acest sezon, Andres Dumitrescu a bifat un meci, în timp ce Bogdan Racovițan a acumulat deja șase prezențe.
