Austriecii au plătit 3,8 milioane de euro pentru Tobias Gulliksen, un mijlocaș ofensiv norvegian în vârstă de 22 de ani, adus de la suedezii de la Djurgårdens IF.



Culmea, Gulliksen este chiar jucătorul care i-a eliminat pe vienezi din aceeași competiție în sezonul trecut. În luna aprilie, norvegianul a marcat o „dublă” pentru Djurgården în returul sferturilor de finală, fiind principalul artizan al victoriei cu 4-1 care a scos-o pe Rapid din Europa.



Acum, oficialii vienezilor l-au transformat în cel mai scump fotbalist din istoria clubului, oferindu-i un contract valabil până în 2029.



Rapid Viena: "Am ajuns la un alt nivel"



Directorul sportiv al austriecilor, Markus Katzer, a subliniat că această mutare demonstrează noile ambiții ale clubului și calitățile excepționale ale jucătorului.



"Transferul său arată că am ajuns la un alt nivel în privința achizițiilor. Tobias Gulliksen, în ciuda vârstei fragede, are deja experiența a peste 170 de meciuri la profesioniști. Este un jucător care se simte cel mai bine ca număr 10, este periculos la finalizare și un puternic creator de ocazii. Sunt convins că ne va face o echipă mai bună. Tobias, un jucător creativ și cu o tehnică fină, a fost dorit și de alte cluburi mai puternice financiar. Cu atât mai mult mă bucur că ne-a ales pe noi", a spus oficialul vienezilor.



Universitatea Craiova va debuta în grupele Conference League chiar în deplasare, pe terenul celor de la Rapid Viena, într-un meci programat pe 2 octombrie. Oltenii fac parte dintr-o grupă care mai include echipe precum Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Noah și Rakow.