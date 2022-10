După meci, Nicolae Dică s-a arătat dezamăgit de umilința suferită de echipa sa, a doua în decurs de o săptămână, și a plecat direct la vestiare, fără să-l salute pe adversarul său și antrenorul celor de la Silkeborg, Kent Nielsen (60 de ani).

Pentru acest gest, antrenorul vicecampioanei a fost ”taxat” dur de Valeriu Răchită: ”Denotă lipsă crasă de educație”, a spus fostul jucător al Stelei, în direct la PRO ARENA.

„Păi, ce treabă are Dică cu obiectivele și cu strategia clubului, cu managementul? Să-l întrebăm pe Gigi, dacă se axează doar pe campionat. Sunt lucruri care, la un club normal, profesionist, nu s-ar întâmpla. Îl înțeleg pe Gigi Becali, că sunt banii lui, noi comentăm ceea ce vedem.

Ceea ce ni s-a spus putem să gândim și cu capul nostru că încearcă Dică să ne mintă. Gestul său de la final, când s-a dus direct la vestiare, fără să se ducă să dea mâna cu un nume mare al fotbalului danez, care atunci când a pierdut cu 6-0 cu Aalborg la București a venit și a dat mâna cu adversarul lui, denotă lipsă crasă de educație”, a spus Valeriu Răchită, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Momentul în care Nicolae Dică pleacă direct la vestiare, după meciul cu Silkeborg

FCSB este ultima în grupa B din Conference League, după patru etape, cu un singur punct. Clasamentul este condus de West Ham, cu punctaj maxim, urmată de Silkeborg (6p) și Anderlecht (4p).

Nicolae Dică: ”Este o umilință. Sunt foarte dezamăgit”

Dică spune că s-a văzut din nou o diferență mare între jucătorii care au evoluat constant în Europa și cei mai puțini experimentați care au fost folosiți la duelurile cu Silkeborg și catalogheză drept o umilință ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână.

„Este o umilință ce s-a întâmplat în aceste două meciuri, n-avem nicio scuză. Sunt foarte dezamăgit. Față de meciul de campionat am schimbat 5 jucători. S-a văzut și în această seară că cei care au intrat nu s-au ridicat la nivelul celor care au jucat în Europa sau în tururile preliminarii.

Sunt dezamăgit când văd pase foarte simple greșite, vă dați seama. Aceștia sunt jucătorii, trebuie să încerc să scot maxim de la ei. Am reușit o calificare în grupe, ceea ce când am venit eu era aproape pierdut. Am încredere în acești jucători. În campionat am arătat că ne-am redresat, am câștigat ultimele două jocuri și sper ca în campionat să obținem în continuare victorii”, a spus Nicolae Dică, după meciul cu Silkeborg, în exclusivitate pentru PRO TV.