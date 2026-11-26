Englezii au deschis scorul în minutul nouă, prin Osman, iar De Cuyper a majorat avantajul în minutul 32. Oltenii au rămas în 10 oameni în minutul 39, după eliminarea lui Vladimir Screciu.

În repriza secundă, Koustoulas a înscris pentru 3-0 în minutul 61, iar Osman a stabilit scorul final două minute mai târziu, cu al doilea său gol din meci.

Mesajul postat de Brighton după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu 4-0

La finalul partidei, clubul englez a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale, prin care a celebrat cele trei puncte.

„THREE MORE POINTS IN EUROPE!”, au scris cei de la Brighton, alături de o fotografie cu scorul final de pe Falmer Stadium.

În urma acestui rezultat, Brighton a ajuns la 10 puncte și ocupă primul loc în clasamentul Conference League. Universitatea Craiova se află pe poziția a 11-a, cu 7 puncte.

Pentru olteni urmează două dueluri cu Dinamo. Primul va avea loc în campionat, luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00. Cele două echipe se vor întâlni din nou joi, 3 decembrie, tot de la ora 20:00, în Cupa României. Ambele partide vor fi transmise în format LIVE TEXT pe Sport.ro.