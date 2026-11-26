”Pescărușii” au început meciul foarte bine și au punctat încă din minutul 3 prin Osman. De Cuyper a dus scorul la 2-0 în minutul 33, iar apoi oltenii au rămas în zece după eliminarea lui Vladimir Screciu.

”Show-ul” a continuat și în repriza secundă. Kostoulas a punctat pentru 3-0 în minutul 61, iar cel care a închis tabela a fost tot Osman, în minutul 63, din pasa lui Kadioglu.

Ilie Dumitrescu a tras primele concluzii după partida de pe ”Amex” și spune că se aștepta ca oltenilor să le fie foarte greu să obțină un rezultat pozitiv împotriva lui Brighton.

Ilie Dumitrescu: ”Brighton se bate pentru trofeu”

„S-a văzut în tot ceea ce înseamnă dinamica jocului, s-a văzut în dueluri. Este o echipă solidă, o echipă care face pressing, vorbim despre un adversar complicat, poate cel mai dificil. Brighton este una dintre echipele care se va bate pentru câștigarea acestui trofeu, deși nu evoluează în această competiție cu cea mai bună formulă.

Încă n-am întâlnit prima formulă a lui Brighton, sunt convins că o să apară în fazele superioare a competiției. Am spus de la început că e foarte greu să scoatem un rezultat pozitiv, în inferioaritate era și mai greu să punem probleme”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Pentru Universitatea Craiova, aceasta a fost prima înfrângere în faza principală din Conference League. Oltenii rămân cu șapte puncte și se pregătesc pentru o nouă deplasare, pe 10 decembrie, împotriva lui Kairat Almaty.

De partea cealaltă, Brighton a ajuns la zece puncte după patru etape și rămâne singura echipă fără gol încasat până acum în Conference League.

Brighton - Universitatea Craiova | Echipele de start: