Atacantul transferat de Rapid pentru 400.000 de euro, analizat atent de Gâlcă! A marcat doar două goluri și are un caracter capricios
Lider în Superliga, Rapid pregătește campania de transferuri din iarnă, când va consemna veniri, dar și plecări.

Rapid, atacant, transferuri, Superliga, dan sucu, Costel Galca
Antrenorul Constantin Gâlcă a luat o decizie radicală înainte de FC Botoșani - Rapid București, de luni seară, care s-a terminat cu rezultat de egalitate, 0-0, deși a fost un meci foarte plăcut. A hotărât să îl excludă din lot pe Baroan, din cauza unor acte de indisciplină ale vârfului.

Se pare că atacantul francez, în vârstă de 25 de ani, nu se pregătește la intensitate maximă, iar la una din ședințele de pregătire a înjurat un om din stafful tehnic al lui Constantin Gâlcă, după ce ajutorul ”principalului” i-a atras atenția că nu execută un exercițiu așa cum trebuie.

Rapid și Antoine Baroan, capăt de drum după numai jumătate de an?

Însă, nici evoluțiile lui Baroan nu sunt satisfăcătoare: 14 apariții și două goluri în Superliga României, în sezonul curent, a adunat Antoine Baroan la Rapid. Reamintind, 400.000 de euro a plătit conducerea giuleștenilor în vară, către FC Winterthur (Elveția), pentru aducerea vârfului născut în ”Hexagon”.

Din informațiile Sport.ro, din cauza ieșirii de zilele trecute, dar și din cauza faptului că nu pare că se adaptează în București, având, în același timp, și atitudinea pe care o are, în Giulești se ia în calcul plecarea lui Baroan. Se discută posibilitatea ca rezilierea să se producă în această iarnă, mai ales că Rapid vrea să aibă un lot complet pe care se poate baza, dar și fără acte de indisciplină.

Ieșirile lui Antoine Baron de la Rapid, în atenția lui Costel Gâlcă și a conducerii giuleștenilor

Conform surselor noastre, ieșirea de la antrenament nu a fost primul act prin care Baroan a demonstrat că are un caracter complicat, un fotbalist capricios, așa cum au mai trecut pe la Rapid îl ultimii ani. Au fost și alte momente care au atras atenția conducerii și antrenorului.

Dat fiind faptul că, la cum arată lucrurile, Rapid se va lupta pentru cucerirea titlului în Superliga României, stafful tehic și conducerea formației din Giulești vor ca astfel de lucruri, care destabilizează echipa din interior, să fie ”anulate” pe cât posibil.

Ce transferuri va face Rapid în pauza de iarnă? 

Baroan se află, așadar, printre jucătorii de care Rapid se poate despărți în iarnă. Pe listă se mai regăsește, după cum Sport.ro a anunțat încă de luna trecută, de la jumătatea lunii noiembrie, și Timotej Jambor.

Arabii pun pe masă 175 de milioane de lire pe an pentru Salah! Trei cluburi au intrat în cursă
PSV Eindhoven - Atletico Madrid 1-1, ACUM pe Sport.ro! Julian Alvarez restabilește egalitatea
Inter Milano - Liverpool 0-0, ce meci pentru Cristi Chivu! Liverpool a marcat, însă reușita a fost anulată pentru henț
Petrila 2.0!? Faza inexplicabilă semnată de colegul lui Dennis Man în Champions League
Mitică Dragomir a dat lovitura! Tranzacție de aproape 8 milioane de euro în București
„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

E gata! Hermannstadt are antrenor: ”Semnează pe un an și jumătate”

Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!"

Iftime a lansat acuzații după Botoșani - Rapid în direct la TV, iar Săpunaru a intervenit imediat! Dialog aprins: ”Rușine! / Ok, am greșit”

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi



Petrila 2.0!? Faza inexplicabilă semnată de colegul lui Dennis Man în Champions League
PSV Eindhoven - Atletico Madrid 1-1, ACUM pe Sport.ro! Julian Alvarez restabilește egalitatea
Inter Milano - Liverpool 0-0, ce meci pentru Cristi Chivu! Liverpool a marcat, însă reușita a fost anulată pentru henț
Ghinion teribil pentru Cristi Chivu! Doi jucători accidentați în 30 de minute cu Liverpool
Mitică Dragomir a dat lovitura! Tranzacție de aproape 8 milioane de euro în București
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Arsenal caută cu disperare un atacant. Cine se află pe lista "tunarilor"
El e atacantul dorit de Barcelona! Surpriză de proporții
Transferuri de titlu la Dinamo! ”Câinii” semnează cu un jucător de la Copa America
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
stirileprotv Vremea de Crăciun și Anul Nou. Meteorologii ANM au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

stirileprotv „Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

