Antrenorul Constantin Gâlcă a luat o decizie radicală înainte de FC Botoșani - Rapid București, de luni seară, care s-a terminat cu rezultat de egalitate, 0-0, deși a fost un meci foarte plăcut. A hotărât să îl excludă din lot pe Baroan, din cauza unor acte de indisciplină ale vârfului.

Se pare că atacantul francez, în vârstă de 25 de ani, nu se pregătește la intensitate maximă, iar la una din ședințele de pregătire a înjurat un om din stafful tehnic al lui Constantin Gâlcă, după ce ajutorul ”principalului” i-a atras atenția că nu execută un exercițiu așa cum trebuie.

Rapid și Antoine Baroan, capăt de drum după numai jumătate de an?

Însă, nici evoluțiile lui Baroan nu sunt satisfăcătoare: 14 apariții și două goluri în Superliga României, în sezonul curent, a adunat Antoine Baroan la Rapid. Reamintind, 400.000 de euro a plătit conducerea giuleștenilor în vară, către FC Winterthur (Elveția), pentru aducerea vârfului născut în ”Hexagon”.

Din informațiile Sport.ro, din cauza ieșirii de zilele trecute, dar și din cauza faptului că nu pare că se adaptează în București, având, în același timp, și atitudinea pe care o are, în Giulești se ia în calcul plecarea lui Baroan. Se discută posibilitatea ca rezilierea să se producă în această iarnă, mai ales că Rapid vrea să aibă un lot complet pe care se poate baza, dar și fără acte de indisciplină.

