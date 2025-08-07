Înfrângere în Conference League pentru echipa la care joacă patru români

ETO Gyor a cedat în deplasare în Suedia, pe terenul celor de la AIK Stockholm, scor 2-1, în turul trei preliminar din Conference League.



ETO Gyor, cu patru români în teren, a pierdut meciul din Suedia



Gruparea maghiară a fost condusă încă din prima repriză, când suedezii au reușit să marcheze de două ori, în minutele 7 și 21. Gyor a redus din diferență în partea secundă și, chiar dacă nu a reușit să câștige, păstrează speranțe înainte de returul de pe teren propriu.



Paul Anton, căpitanul lui Gyor, a fost integralist, în timp ce Claudiu Bumba a fost titular și schimbat în minutul 61.



Deian Boldor și Ștefan Vlădoiu au început meciul ca rezerve, dar au intrat pe parcursul reprizei secunde. Pentru fostul jucător de la Universitatea Craiova și U Cluj a fost debutul la echipa maghiară.

