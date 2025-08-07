FCSB s-a văzut condusă după doar 7 minute pe Arena Națională, când Veton Tusha a deschis scorul în urma unui șut din interiorul careului, după o respingere a defensivei campioanei României.

Alexandru Pantea, gafă în FCSB - Drita



Formația roș-albastră a presat ulterior, a avut câteva ocazii la poarta celor de la Drita, însă kosovarii puteau face 2-0 în minutul 34, după o mare eroare a lui Alexandru Pantea.



La un contraatac al oaspeților, Pantea, folosit pe postul de fundaș stânga, a dat dovadă de neglijență și a încercat să respingă o minge cu călcâiul. Nu a reușit, balonul a ajuns la Blerim Krasniqi, care a trecut de Pantea și a șutat pe poartă, însă Târnovanu a respins.

Fără Risto Radunovic, accidentat, Gigi Becali a decis să surprindă și să îl titularizeze pe Alexandru Pantea în flancul stâng al apărării, spunând că este nemulțumi de prestațiile lui David Kiki.



"Avem probleme, da. Nici pe Ngezana nu-l avem... O să fie Graovac. Iar în stânga Pantea. Kiki mi se pare că parcă doarme pe teren, parcă stă în viteza întâi. Nu e jucător rău, dar prea moale. Atunci ia să joace Pantea, că parcă e mai vioi. Complicat cu rezervele, dar asta este situația, ce să facem?", spunea Becali, la Digisport, înaintea jocului cu Drita.

