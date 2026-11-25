Real Madrid a învins-o categoric pe PSV Eindhoven, cu scorul de 5-1, marţi seara, pe Stadionul Santiago Bernabeu, într-un meci din etapa a cincea a Ligii Campionilor la fotbal.

Echipa antrenată de Jose Mourinho a fost condusă la pauză, prin golul marcat de ''veteranul'' croat Ivan Perisic (32 - penalty), după un fault comis de Tchouameni asupra lui Mijnans.

Madrilenii au avut o repriză secundă perfectă, cu cinci goluri marcate. Uruguayanul Fede Valverde (50) a egalat cu un şut la colţul scurt, englezul Jude Bellingham (60) a marcat o bijuterie de gol, după ce a jonglat mingea cu ambele picioare, iar apoi a trimis cu exterior piciorului drept. Kylian Mbappe a reuşit o dublă (64, 84), iar Vinicius Junior (87) a închis tabela, după ce trimisese mingea în bară de două ori (11, 66).

Perisic, depășit doar de Pepe, David Luiz și Totti

Perisic (37 ani şi 295 de zile) a devenit al patrulea cel mai vârstnic marcator din UEFA Champions League, după Pepe (40 ani şi 290 de zile, pentru Porto, în meciul cu Şahtior Doneţk din 2023), David Luiz (38 ani şi 218 de zile, pentru FC Pafos, în meciul cu AS Monaco, din 2025) şi Francesco Totti (38 ani şi 59 de zile, pentru AS Roma, în meciul cu ŢSKA Moscova, din 2014).

Real Madrid este deocamdată singura echipă cu cinci victorii.

Rezultatele și marcatorii din meciurile de marţi din Champions League

Bodo/Glimt - LASK Linz 1-0

A marcat: Melayro Bogarde (autogol) 90+2.

Galatasaray Istanbul - Aston Villa 1-0

A marcat: Deniz Gul 77.

Arsenal - Borussia Dortmund 1-1

Au marcat: Viktor Gyokeres 10, respectiv Maximilian Beier 55.

Como - AEK Atena 1-0

A marcat: Luis Milla 57.

Lucas Da Cunha (Como) a ratat un penalty în min. 29 (şut pe lângă).

Feyenoord Rotterdam - FC Porto 0-1

A marcat: Oussama Targhalline (autogol) 2.

Manchester City - Napoli 2-2

Au marcat: Ayyoub Bouaddi 67, Rayan Cherki 86, respectiv Rasmus Hojlund 55, Noa Lang 76.

RB Leipzig - Lens 3-1

Au marcat: David Raum 6, Antonio Nusa 9, 90+4, respectiv Matthieu Udol 58.

Real Madrid - PSV Eindhoven 5-1

Au marcat: Fede Valverde 50, Jude Bellingham 60, Kylian Mbappe 64, 84, Vinicius Junior 87, respectiv Ivan Perisic 32 - penalty.

Slovan Bratislava - Betis Sevilla 0-2

A marcat: Cucho Hernandez 43, 57.

Miercuri se vor juca meciurile Sabah FK - FC Barcelona, Slavia Praga - Villarreal (ambele de la 19:45), Atletico Madrid - Viking Stavanger, FC Bruges - Liverpool, Inter Milano - VfB Stuttgart, Lille - Bayern Munchen, Paris Saint-Germain - AS Roma, Şahtior Doneţk - Fenerbahce, Sporting Lisabona - Manchester United (toate de la 22:00).

Clasamentul din Champions League

1 Real Madrid 5 5 0 0 18-8 15

2 Paris Saint-Germain 4 4 0 0 20-5 12

3 Como 5 4 0 1 20-6 12

4 Betis Sevilla 5 4 0 1 10-6 12

5 Arsenal 5 3 2 0 9-4 11

6 Manchester City 5 3 1 1 14-9 10

7 Borussia Dortmund 5 3 1 1 8-6 10

8 FC Barcelona 4 3 0 1 14-6 9

9 Aston Villa 5 3 0 2 12-7 9

10 Liverpool 4 3 0 1 14-10 9

11 FC Bruges 4 3 0 1 11-7 9

12 Sporting Lisabona 4 3 0 1 8-4 9

13 Galatasaray 5 3 0 2 9-9 9

14 Bayern Munchen 4 2 2 0 12-5 8

15 VfB Stuttgart 4 2 1 1 7-4 7

16 FK Bodo/Glimt 5 2 1 2 5-9 7

17 Inter Milano 4 2 0 2 8-6 6

18 LASK 5 2 0 3 10-10 6

19 Manchester United 4 2 0 2 8-8 6

20 FC Porto 5 2 0 3 7-7 6

21 RB Leipzig 5 2 0 3 8-12 6

22 Fenerbahce 4 1 2 1 6-11 5

23 AS Roma 4 1 1 2 10-8 4

24 Şahtior Doneţk 4 1 1 2 4-4 4

25 Viking Stavanger 4 1 1 2 9-10 4

26 Atletico Madrid 4 1 1 2 4-5 4

27 SSC Napoli 5 1 1 3 8-13 4

28 PSV Eindhoven 5 1 1 3 4-9 4

29 Villarreal CF 4 1 0 3 8-14 3

30 Sabah FK 4 1 0 3 4-10 3

31 AEK Atena 5 1 0 4 5-12 3

32 Feyenoord 5 1 0 4 4-12 3

33 RC Lens 5 1 0 4 5-19 3

34 Slavia Praga 4 0 1 3 5-9 1

35 Lille OSC 4 0 1 3 4-10 1

36 Slovan Bratislava 5 0 0 5 1-19 0

Info: Agerpres