Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu PSV Eindhoven (scor 5-1), a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, ediţia 2026-2027, cu un total de şase goluri, la egalitate cu grecul Anastasios Douvikas, jucătorul formaţiei Como.

Kylian Mbappe, lider în clasamentul golgheterilor din Champions League!

Cei doi sunt urmaţi de norvegianul Erling Haaland (Manchester City) şi Nicolo Tresoldi (FC Bruges), ambii cu câte cinci reuşite.

Mbappe a ajuns la un total de 76 de goluri înscrise în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, de la debutul său în fotbalul profesionist. El s-a apropiat şi mai mult de fostul său coechipier de la naţionala Franţei, Karim Benzema, ocupantul locului al patrulea în ierarhia all-time a marcatorilor din Liga Campionilor, cu 90 de goluri.

Internaţionalul francez, în vârstă de 27 de ani, a devenit marţi seara al doilea cel mai tânăr jucător din istoria Champions League care a atins borna de 75 de goluri, după argentinianul Lionel Messi.

Clasamentul marcatorilor din Liga Campionilor, 2026-2027:

6 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid), Douvikas (Como)

Kylian Mbappe (Real Madrid), Douvikas (Como) 5 goluri: Haaland (Manchester City), Tresoldi (FC Bruges)

Haaland (Manchester City), Tresoldi (FC Bruges) 4 goluri: Batrakov (Galatasaray), Demirovic (VfB Stuttgart), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Guirassy (Borussia Dortmund), Kane (Bayern Munchen), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabona), Malen (AS Roma), Raphinha (FC Barcelona)

Batrakov (Galatasaray), Demirovic (VfB Stuttgart), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Guirassy (Borussia Dortmund), Kane (Bayern Munchen), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabona), Malen (AS Roma), Raphinha (FC Barcelona) 3 goluri: Barcola (FC Liverpool), Ross Barkley (Aston Villa), Matheus Cunha (Manchester United), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Foden (Manchester City), Cucho Hernandez (Betis Sevilla), Nicolas Jackson (Aston Villa), Lamine Yamal (FC Barcelona), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), McTominay (SSC Naploli), Nusa (RB Leipzig), Nico Paz (Como), Ferran Torres (PSG), Valverde (Real Madrid).

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii):