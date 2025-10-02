Ambii jucători au căzut la pământ, dar ucraineanul Craiovei s-a ridicat plin de sânge. Staff-ul medical al Universității a intervenit imediat și a reușit să-i oprească hemoragia, bandajându-l rapid.

Racovițan, singurul român fericit: "La capitolul ăsta am dominat-o pe Craiova! I-am controlat bine"

Craiova a cedat în Polonia



Din păcate pentru olteni, restul serii a fost la fel de negru. În minutul 47, Tomasz Pienko a profitat de o respingere greșită în careul Craiovei și a deschis scorul. După eliminarea lui Vladimir Screciu (’51), Universitatea a rămas în zece oameni, iar polonezii au dictat ritmul. Finalul le-a aparținut gazdelor, Oskar Repka reușind să stabilească scorul final, 2-0, în minutul 80, cu un șut din afara careului.

