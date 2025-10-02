GALERIE FOTO Imagini horror în Rakow - Craiova! Fundașul oltenilor a căzut la pământ, plin de sânge

Imagini horror &icirc;n Rakow - Craiova! Fundașul oltenilor a căzut la păm&acirc;nt, plin de s&acirc;nge Conference League
Rakow – Universitatea Craiova s-a terminat cu o fază șocantă, în prima etapă din grupele Conference League. Duelul de la Sosnowiec, transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro, a adus un moment terifiant pentru olteni.

În finele partidei, fundașul Oleksandr Romanchuk s-a ciocnit violent cu polonezul Patryk Makuch într-un duel aerian.

Ambii jucători au căzut la pământ, dar ucraineanul Craiovei s-a ridicat plin de sânge. Staff-ul medical al Universității a intervenit imediat și a reușit să-i oprească hemoragia, bandajându-l rapid.

  • Vlcsnap 2025 10 02 23h58m24s638
Craiova a cedat în Polonia

Din păcate pentru olteni, restul serii a fost la fel de negru. În minutul 47, Tomasz Pienko a profitat de o respingere greșită în careul Craiovei și a deschis scorul. După eliminarea lui Vladimir Screciu (’51), Universitatea a rămas în zece oameni, iar polonezii au dictat ritmul. Finalul le-a aparținut gazdelor, Oskar Repka reușind să stabilească scorul final, 2-0, în minutul 80, cu un șut din afara careului.

