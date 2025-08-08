Fostul mare internațional a analizat jocul echipei lui Mirel Rădoi, fiind impresionat de forța pe care o arată alb-albaștrii în acest start de sezon.



Deși prima repriză s-a încheiat fără goluri, cu o bară a lui Baiaram, oltenii s-au dezlănțuit după pauză. Baiaram a deschis scorul în minutul 51, fiind urmat rapid de Al Hamlawi (54') și Carlos Mora (81'), care au securizat o victorie ce le oferă un avantaj uriaș pentru returul din Slovacia.



"Cea mai bună versiune a Craiovei"



Ilie Dumitrescu a lăudat jocul solid al echipei din Bănie la DigiSport și a subliniat că aceasta este cea mai bună formă arătată de Universitatea.



"Craiova a făcut un joc foarte bun, un joc solid. Și în prima repriză a jocului notam 3 ocazii importante de gol", a punctat fostul internațional, care a nominalizat și jucătorii ce l-au impresionat: "Mie mi-a plăcut foarte mult linia asta de patru, Mora, Băluţă, Teles. Baiaram şi Al-Hamlawi cer foarte bine mingea în profunzime. Mă bucur foarte mult pentru Baiaram că a avut această reuşită. Screciu a fost şi el cu un joc foarte solid. Cea mai bună versiune a Craiovei în acest meci".



Mai mult, Dumitrescu a remarcat și opțiunile de pe banca de rezerve, un avantaj major pentru Rădoi în gestionarea sezonului.



"Banca e foarte bună. Ai soluţii la atacant, îl ai pe Lyes Houri. Ai şi pe Creţu, pe Nsimba. O să gestionezi cu o formulă pentru campionat, aceasta cu Creţu şi cu Mora pentru retur", a încheiat Ilie Dumitrescu.

