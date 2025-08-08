La finalul partidei de pe un "Ion Oblemenco", tehnicianul slovacilor, cehul Michal Scasny, a părut copleșit de eșec și a admis, printre rânduri, că returul a devenit o simplă formalitate.



Antrenorul lui Spartak Trnava a încercat să găsească explicații pentru prăbușirea echipei sale în repriza secundă, după o primă parte în care slovacii irosiseră ocazii importante. Scasny s-a arătat uluit de modul în care defensiva sa a cedat.



"Nu e posibil să luăm aceste trei goluri în acest mod... În prima repriză, din ocazii mai mari ale Craiovei, nu am primit gol, dar în repriza secundă am fost neinspirați", a spus tehnicianul la conferința de presă.



Acesta a recunoscut superioritatea oltenilor. "Craiova a înscris, iar noi nu am făcut-o, e simplu. Aș zice că nu am început bine repriza a doua, am pierdut niște baloane ușoare și am plătit pentru asta. Știam că Universitatea are o tranziție bună din defensivă în ofensivă, are jucători rapizi, jucători de calitate", a adăugat el.



"Mai important e meciul de duminică"



Cu șansele la calificare aproape zero, antrenorul ceh a dezvăluit și mesajul pe care l-a transmis jucătorilor săi imediat după fluierul final, mutând deja atenția către competiția internă.



"Le-am spus jucătorilor în vestiar că acest joc a trecut, nu mai putem schimba nimic. Pentru noi mai important e meciul de duminică, din campionat. Trebuie să ne limpezim mintea, să ne recuperăm și să ne pregătim pentru următorul meci", a transmis Scasny, un discurs care sună a capitulare înaintea returului de joia viitoare.