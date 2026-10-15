Cele două grupări și-au dat întâlnire în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, într-un meci care contează pentru prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League

Ilie Dumitrescu a urmărit primele 45 de minute din Craiova - Getafe și a reacționat sincer

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a analizat prima parte a confruntării din Bănie și a evidențiat că oltenii au controlat primul act.

”Dacă facem o comparație cu meciurile precedente din Bănie, în seara asta au intrat foarte bine în joc, cu o echipă solidă. Câteva situații. Notăm și șutul lui Cicâldău. Da, și ceilalți au avut, (n.r. dar nu atât de clare)”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Gică Craioveanu, în scenografia de la Universitatea Craiova - Getafe

Fanii campioanei României au pregătit o scenografie specială înaintea fluierului de start.

Suporterii l-au afișat într-o manieră spectaculoasă pe Gică Craioveanu (58 de ani), fost atacant al Craiovei și al lui Getafe.

„Eu iubesc această echipă”, este citatul din Gică Craioveanu, afișat de fanii olteni sub scenografie.

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﻿ Cum arată primul ”11” al Universității Craiova pentru meciul cu Getafe

Antrenorul principal din Bănie, Filipe Coelho, a pregătit un 3-4-3 pentru meciul cu Getafe, cu Laurențiu Popescu în poartă. În fața lui va fi Stevanovic, flancat de Romanchuk și Screciu.

La mijloc vor fi în teren încă din primul minut Teles, Lameira, Băluți și Bancu. Craiova va ataca în Bănie cu Alexandru Cicâldău și Ștefan Baiaram atacanți laterali, respectiv Assad Al Hamlawi vârf împins.

Echipele de start din Craiova - Getafe

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Teles, Lameira, Băluță, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram; Rezerve: Maxim, Sava - Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Webster

Getafe: Soria - A. Garcia, Djene, Valou, Davinchi - Gudelj, F. Gracia - Terrats, M. Martin, Satriano - Mayoral; Rezerve: Letacek, Ferrer - Sazonov, Abqar, Boselli, Kiko Femenia, Mojica, Risco