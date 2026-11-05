Vladimir Screciu, aproape de Olympiacos?! Reacția jucătorului

Universitatea Craiova se va duela cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul este programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Vladimir Screciu, aproape de Olympiacos?!

Toată Bănia „fierbe” înainte de fluierul de start al duelului. Se anunță spectacol pe ”Ion Oblemenco”, în condițiile în care echipa favorită o duce extrem de bine în UEFA Conference League.

Elevii lui Filipe Coelho au adunat nu mai puțin de 4 puncte în primele două runde ale competiției. Rezultatele au fost următoarele: 1-1 cu Getafe și 3-1 cu Inter Escaldes.

În cazul unui succes în fața lui Egnatia, Universitatea Craiova ar fi ca și calificată în faza superioară a UEFA Conference League.

Revenind la Vladimir Screciu, în spațiu public a apărut informația că în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” se vor afla scouterii lui Olympiacos. Întrebat despre acest aspect, jucătorul oltenilor a transmis că nu știe nimic, iar toată concentrarea sa este la Universitatea Craiova.

”Am citit, m-am trezit cu mesaj de la mama cu știrea. Nu știu nimic. Mă bucur dacă este să fie interes pentru mine, dar atât timp cât sunt la Universitatea Craiova încerc să-mi fac treaba cât de bine pot”, a spus Screciu, potrivit Digi Sport.