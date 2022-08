Dunajska Streda - FCSB | Cum ar putea arăta echipa de start: Miculescu, titular din prima? 

FCSB s-a calificat în turul trei preliminar din Conference League, unde va juca cu Dunajska Streda. Manșa tur se joacă în deplasare, miercuri, de la 21:30, urmând ca returul să aibă loc joi, 11 august, pe Arena Națională.

După victoria cu Saburtalo Tiblisi, primul meci al lui Nicolae Dică din postura de antrenor principal la FCSB, Gigi Becali a trecut peste deciziile pe care le luase în urmă cu câteva săptămâni, când declarase că nu mai face transferuri.

Patronul vicecampioanei României a băgat adânc mâna în buzunar și, înaintea confruntării cu Dunajska Streda, a adus doi jucători importanți, pe David Miculescu și pe Bogdan Rusu.

"Eram chiar decis să mă retrag, dar când am văzut 25.000 de oameni în tribune am zis că n-am cum să mă dau înapoi. M-a impresionat publicul, trebuie să le faci și suporterilor pofta lor. Nu mai contează banii. E prea mare spiritul ca să mai aibă importanță câteva milioane de euro", a declarat Gigi Becali.



Dunajska Streda - FCSB | Cum ar putea arăta echipa de start

Pentru deplasarea din Slovacia, noile achiziții ale FCSB-ului au fost incluse în lot, iar David Miculescu are șanse reale de a fi titular.

"Am dat 700 de mii, 900 de mii, am dat 1,2 milioane... Nu au vrut. Am luat legătura cu părinții lui, cu familia, am plătit clauza 1,7 milioane de euro. El are cinci sezoane, 10.000 de euro 3 ani, 15.000 de euro următorii doi. David are o clauză de 50 de milioane de euro de reziliere.

Am plătit clauza, băiatul a venit. Acum se antrenează cu noi, mâine joacă titular", a declarat Gigi Becali la conferința de presă.

Echipa de start posibilă cu Dunajska Streda: Târnovanu - Ovidiu Popescu, Dawa, Tamm, Radunovic - Șut, Edjouma - Miculescu, Olaru, Florinel Coman - Ianis Stoica