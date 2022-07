Dorin Goian (41 ani), fostul fundaș central al FCSB (2005-2009), care s-a calificat de trei ori în grupele Champions League și a jucat o semifinală de Cupa UEFA cu echipa lui Gigi Becali, crede că "roș-albaștrii" nu trebuie să dispere după înfrângerea din Georgia, dar trebuie să fie foarte atenți la returul de la București.

Un egal în campionat și o înfrângere în Conference League, dar Goian cere răbdare pentru FCSB

"Nu e un rezultat bun, dar poate fi întors fără probleme de FCSB la București. Nu o să fie ușor, pentru că Saburtalo e o echipă destul de arțăgoasă, care nu te lasă să joci. Dacă prinzi o zi mai slabă, în care ratezi câteva ocazii, poți să ai probleme. Mă întrebați de situația de la FCSB, despre faptul că antrenorii nu ar avea mână liberă. Știu unde vreți să bateți.

Eu cred că ne grăbim, un sezon e lung. A fost prima etapă, egal la Cluj. S-a pierdut în Georgia, dar e la limită și mai e un meci de jucat. E mult prea devreme ca să ne facem o idee unde se află FCSB și ce va face în acest sezon. S-a spus că FCSB a început prost sezonul. Nu a început prost, dar 'U' Cluj e o echipă incomodă, trebuie luată în seamă în acest sezon", a declarat fostul fundaș pentru Sport.ro.

Surpriza plăcută rămâne Sepsi, care a învins Olimpija Ljubljana

Goian e de părere că Sepsi a câștigat împotriva celui mai greu adversar al echipelor românești din turul secund al Conference League și că formația lui Cristiano Bergodi se poate înscrie în lupta pentru titlu. "Craiova a remizat în deplasare, au în continuare șanse la calificare. CFR Cluj este calificată mai departe. Sper să fie calificată și Sepsi, care a reușit o victorie importantă. Au învins pe Olimpija Ljubljana, o echipă care e obișnuită cu cupele europene, are lot bun, un antrenor cu nume, are în fiecare an pretenții la titlu în Slovenia. Din punctul meu de vedere, după jocurile de aseară, surpriza plăcută a fost Sepsi.

Se vorbește de Sepsi în lupta pentru titlu. Orice e posibil, de ce nu. Este o echipă care a evoluat de la an la an. Care a progresat și nu ar fi o surpriză. Acolo lucrurile sunt foarte clare, se lucrează în mod profesionist. De ce să nu emită pretenții la titlu? Cu siguranță se va afla în zona de play-off, la finalul campionatului", anticipează acesta.

Foto - @FCSBOfficial