Tehnicianul scoțian, care a declarat că echipa este foarte concentrată și la Conference League, chiar dacă are parte de un start slab în Premier League, a făcut o scurtă descriere a lui FCSB, după ce a analizat echipa lui Nicolae Dică.

David Moyes: "Am identificat unul-doi jucători la care trebuie să fim atenți"

Moyes spune că a identificat unul sau doi jucători care îi pot pune probleme formației sale, însă a refuzat să ofere vreun nume.

"Am urmărit multe meciuri ale lui FCSB și am încercat să cunoaștem jucătorii cât mai bine. Acum ne facem o idee mai clară. Au un start slab de sezon, dar, una peste alta, au terminat pe locul secund în sezonul trecut. Și noi am început slab actuala stagiune.

Am identificat unul-doi jucători la care trebuie să fim atenți, dar nu vă pot spune despre cine este vorba", a spus David Moyes, la conferința de presă.

În sezonul trecut, West Ham a jucat în Europa League și a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Eintracht Frankfurt, scor 1-3, la general.

David Moyes, înainte de West Ham - FCSB: "Vom încerca să câștigăm grupa!"

Moyes a subliniat că echipa sa chiar pune preț pe a treia competiție europeană și visează să ridice trofeul deasupra capului. Nu e o veste grozavă pentru unii fani ai lui FCSB, care sperau ca londonezii să fie mai interesați de Premier League și să trateze Conference League cu mai puțină atenție.

"Toată lumea speră să se califice și să meargă în fazele eliminatorii, acolo devin lucrurile mai palpitante. Anul trecut am făcut o treabă foarte bună, am reușit să câștigăm grupa și să ne calificăm. Acum vom încerca din nou același lucru.

Am urmărit finala Conference League din sezonul trecut, Roma - Feyenoord, un meci excelent. Dacă vă uitați la Jose Mourinho, care a câștigat toate competițiile, și vedeți cât de mult a însemnat trofeul pentru el... mi-aș dori să fiu eu și în aceeași poziție, dar mai sunt multe meciuri până când putem să vorbim despre asta", a spus David Moyes.