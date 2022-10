Cristiano Ronaldo (37 de ani) a înscris din nou în poarta moldovenilor, după ce a făcut-o și în tur. Pentru starul portughez a fost primul meci după revenirea în lotul lui United.

Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United, a oferit o primă reacție după reușita lui Ronaldo, a treia din acest sezon în toate competițiile.

"Reușita lui Cristiano Ronaldo a reprezentat un moment excelent. A fost creativ, a muncit, echipa a produs pentru el și știm foarte bine că are capacitatea de a finaliza fazele. Cristiano avea nevoie de un gol și acum sunt încrezător că după această reușită vor urma și altele", a spus Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United.

Erik ten Hag: "Seeing Cristiano Ronaldo get his goal was great. He created a lot, the team created for him and we know he has the capability to finish". ???????????? #MUFC

"Cristiano needed a goal and now I'm confident there will be more goals". pic.twitter.com/V9zVF115EV