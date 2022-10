Cristiano Ronaldo (37 de ani) a revenit în lotul lui Manchester United, după ce a fost exclus de Erik ten Hag la meciul cu Chelsea din etapa precedentă a Premier League.

Portughezul a înscris pentru 3-0 în minutul 80. Mai întâi, a reluat cu capul o minge centrată de pe partea dreaptă. Portarul a reușit, în primă fază, să respingă mingea, dar balonul a revenit la CR7 care nu a mai ratat din câțiva metri.

După meci, fostul câștigător al Balonului de Aur a reacționat pe rețelele de socializare: ”Un efort mare al echipei și o victorie bună. Rămânem împreună. Hai, United!”, a scris portughezul.

Great team effort and a good victory. We stand together. Let’s go, United! ???????? pic.twitter.com/GnjAR3oM3s