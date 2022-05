Cristiano Bergodi și Răzvan Lucescu, pronosticuri pentru finala Conference League, Roma - Feyenoord (miercuri, 22:00, Pro Arena & VOYO)

AS Roma, care a trecut în fazele eliminatorii de Vitesse, Bodo/Glimt și Leicester, este văzută favorită în finală atât de casele de pariuri, cât și de Cristiano Bergodi și Răzvan Lucescu.

Cristiano Bergodi și Răzvan Lucescu, pronosticuri pentru finala Conference League

Antrenorul lui Sepsi a jucat pentru Lazio timp de șapte ani, în perioada 1989-1996, astfel că i-a fost greu să vorbească despre marea rivală AS Roma, însă recunoaște că formația antrenată de Jose Mourinho are prima șansă în duelul de la Tirana.

"Joacă Roma, eu nu țin cu ei, ci sunt fan Lazio. Dar e o finală importantă, Roma are un antrenor foarte bun și cred că are mai multe șanse să câștige Conference League, competiție înființată în acest an. Eu zic că va câștiga Roma", a spus Cristiano Bergodi, într-un interviu pentru PRO TV.

Răzvan Lucescu a ajuns cu PAOK Salonic până în sferturile de finală ale acestei competiții, unde a fost eliminat de Olympique Marseille, scor 1-3. Antrenorul român crede că UEFA Conference League s-a dovedit a fi o competiție mai puternică decât Europa League, în special în fazele finale.

"Conference League a adus în faza sferturilor echipe foarte puternice, mai puternice decât în Europa League. Finala din Conference League e mult mai tare decât cea de la Europa League. Roma, cu Mourinho pe bancă, Feyenoord, care are un fotbal agresiv, care reprezintă Olanda. Celelalte două semifinaliste, Leicester și Marseille, echipe de calitate, care reprezintă campionate foarte puternice.



O echipe poate nu foarte apreciată la început, dar acum a adus în prim-plan echipe foarte importante. Cred că va fi o finală foarte interesantă. Roma e disperată să câștige un trofeu, îl au pe Mourinho, care e învățat să câștige competiții. Aș merge pe Roma, dar și Feyenoord poate crea o surpriză prin felul în care joacă", a spus Răzvan Lucescu.

Jose Mourinho a câștigat toate finalele de cupe europene pe care le-a disputat în carieră

Pentru Jose Mourinho, antrenorul Romei, aceasta va fi a cincea finală europeană din cariera sa, după cele disputate cu FC Porto (Cupa UEFA 2003 şi Liga Campionilor 2004), Inter Milano (Liga Campionilor 2010) şi Manchester United (Europa League 2017), toate fiind câştigate de echipele conduse de antrenorul lusitan.

Câștigătoarea Conference League va obține calificarea directă în grupele Europa League în sezonul viitor.