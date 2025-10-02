După mai bine de un deceniu de așteptare, Universitatea Craiova joacă într-o grupă europeană sub patronatul lui Mihai Rotaru!

Performanța obținută, în premieră, înseamnă și o mare reușită financiară. Care va mai lua presiunea de pe finanțatorul clubului. Pentru că prezența în grupa de Conference League, chiar dacă vorbim despre a treia întrecere UEFA intercluburi, înseamnă bani mulți.

Conference League, buget total de 300 de milioane de euro

Când a reformat cele trei competiții pe care le organizează, Champions League, Europa League și Conference League, UEFA a alocat un buget total de 3,3 miliarde de euro pentru aceste întreceri. Din care doar un procent de 10% merge spre Conference League. Așadar, vorbim despre un buget de 300 de milioane de euro din care vor fi premiate grupările participante.

Universitatea Craiova, prin calificarea în grupa extinsă de 36, și-a asigurat deja un bonus, în valoare de 3.170.000 de euro. Mai departe, echipa antrenată de Rădoi poate încasa următoarele sume:

*Fiecare victorie în grupă: 400.000 de euro

*Fiecare remiză în grupă: 133.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 1-8: 400.000 de euro

*Clasarea finală pe locurile 9-24: 200.000 de euro

*Calificarea în optimi: 800.000 de euro

*Calificarea în sferturi: 1.300.000 de euro

*Calificarea în semifinale: 2.500.000 de euro

*Finalista: 4.000.000 de euro

*Campioana: 7.000.000 de euro

Așadar, meciul Rakow – Universitatea Craiova din această seară (ora 22.00) pune la bătaie o sumă de 400.000 de euro, în cazul în care vom avea o învingătoare, sau de 133.000 de euro, dacă vom avea o remiză.

Prin comparație, FCSB are acces la sume mai mari, în Europa League, după cum Sport.ro a arătat aici.

