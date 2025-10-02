Sezon de vis pentru Universitatea Craiova până în momentul de față! Pentru că, la trei luni după startul actualei campanii, echipa e pe primul loc în campionat și în fața unui debut istoric, diseară (ora 22.00), în grupa de Conference League.

Chiar dacă ultimele partide ale oltenilor din campionat, 0-1 cu Oțelul, la Galați, și 2-2, acasă, cu Dinamo, au evidențiat o vizibilă scădere de turație, atacantul Assad Al-Hamlawi e convins că echipa va arăta cu totul altfel, mult mai bine, în meciul cu Rakow din Polonia.

„Avem aşteptări mari la meciul acesta cu Rakow. Nu pot să spun prea multe despre adversari, pentru că a trecut destul de mult timp de când am jucat împotriva lor (n.r. - ca jucător al polonezilor de la Slask Wroclaw, în sezonul trecut). Dar cu siguranţă Rakow este o echipă puternică, atât la nivel colectiv, cât şi individual. Sper ca prin experienţa mea din campionatul Poloniei să ajut Universitatea Craiova în acest meci. Ştim ce avem de făcut. Îmi doresc să câştigăm şi să mergem cât mai departe în competiţie. Şi nu cred că există cineva în club care să gândească diferit“, a spus vârful palestinian, care e născut și crescut în Suedia.

Avertismentul lui Al-Hamlawi: polonezii și arma contraatacului

În continuarea analizei sale, Assad Al-Hamlawi a făcut o comparație între fotbalul românesc și cel polonez, în condițiile în care, în sezonul trecut, a evoluat la Slask Wroclaw. Pentru formația poloneză, actualul star al Craiovei a marcat 7 goluri, în 16 apariții.

„Sunt ceva diferenţe între campionatul Poloniei şi României, în special în ceea ce priveşte contraatacurile. În Polonia, se foloseşte mult mai mult contraatacul“, a explicat vârful de 24 de ani.

Universitatea Craiova va întâlni Rakow Czestochowa, diseară, de la ora 22.00, pe Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, într-o partidă contând pentru prima etapă a Conference League.

