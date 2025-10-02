Rakow - Universitatea Craiova contează pentru etapa #1 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League și va avea loc la Sosnowiec, pe stadionul ”ArcelorMittal Park”.



Două absențe cruciale înainte de Rakow - Universitatea Craiova: ”Puternic afectată”



Înainte de meci, polonezii au anunțat că Zoran Arsenic, căpitanul lui Rakow, și Vladyslav Kochergin sunt două absențe care afectează puternic trupa lui Marek Papszun.



Zoran Arsenic (31 de ani) a lipsit și de la meciul cu Widzew Lodz (1-0) din campionat, în timp ce Vladyslav Kochergin (29 de ani) nu a jucat în niciun meci în noua stagiune.



”Confruntarea dintre Rakow Czestochowa și Universitatea Craiova va fi crucială pentru ambele echipe. Gazdele vor intra în meci puternic afectate de absența căpitanului Zoran Arsenic și a lui Vladyslav Kochergin”, a scris glosztrybuny.pl.



Cum a descris-o Bogdan Racovițan pe Universitatea Craiova: ”Dacă a ajuns până aici, e clar”



La conferința de presă premergătoare duelului, Bogdan Racovițan a vorbit, printre altele, și despre Universitatea Craiova. Fotbalistul a evidențiat că trupa lui Mirel Rădoi e o echipă bună și că are calitate, având în vedere că a obținut accederea în cupele europene în acest sezon.



”Craiova este o echipă foarte bună, am analizat-o. Dacă a ajuns până aici, e clar că au calitate. Contează cum jucăm noi, ăsta este focusul nostru.



Obiectivul nostru este să trecem de grupă. Încep cu Craiova acasă, e un prilej bun, sperăm să facem o figură bună”, a spus Bogdan Racovițan.

