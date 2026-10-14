Este pentru al doilea an în care Universitatea Craiova și-a câștigat dreptul de a juca în cupele europene. Acum, la meciul cu Getafe, singura reprezentantă a României în Conference League ar urma să încaseze o sumă impresionantă doar din vânzarea de bilete, de aproximativ 300.000 de euro.

Ciprian Marica (41 de ani) a evoluat la Getafe în sezonul 2013-2014, după ce a evoluat timp de șapte ani în Germania, la Stuttgart și Schalke, și a dezvăluit ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul de joi.

Ciprian Marica a dezvăluit ce o așteaptă pe Universitatea Craiova în meciul cu Getafe

„E foarte greu, am trăit niște emoții și tensiune... foarte, foarte greu. Nu aș dori nimănui să treacă prin experiența asta, e mult mai greu decât să joci la promovare. Acum, după ani, privesc cu bucurie ce s-a întâmplat acolo, am reușit să salvez echipa în ultima etapă marcând două goluri.

O echipă care n-are presiune, o echipă mică din suburbia Madridului. O echipă care n-are presiunea suporterilor, n-are presiunea presei. Orice poziționare peste cele care retrogradează este o clasare bună.

Este o echipă care joacă fotbal, își propune să iasă la joc, în general echipele din Spania își propun să iasă la joc. Craiova va avea șansa ei. Joacă acasă, mă aștept să fie un meci frumos. Trebuie să arătăm și noi că putem să ridicăm ștafeta”, a spus Ciprian Marica, la ”VOYO SPORT LIVE”

Înainte de această partidă, specialiștii o dau favorită clară pe Getafe. Pe site-urile de specialitate, spaniolii au un lot cotat la aproape 100 de milioane de euro, mult peste orice echipă din Superliga României. Chiar și așa, cu această sumă, madrilenii sunt la coada clasamentului din La Liga.

Cele mai bine cotate echipe sunt, evident, rivalele Real Madrid și Barcelona. Echipa lui Jose Mourinho ajunge la o valoare de piață de 1,5 miliarde de euro, iar catalanii la 1,3 miliarde de euro.

U Craiova, victorie înaintea partidei cu Getafe din Conference League

Înaintea jocului cu Getafe, Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Csikszereda, în etapa a 11-a din Superliga. Simon Elisor a marcat golul victoriei în minutul 77, iar Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de cele trei puncte obținute.

După acest succes, Universitatea Craiova a ajuns la 23 de puncte și a urcat pe locul 3, la trei puncte în spatele liderului Dinamo. Între cele două se află și Rapid, care are un total de 24 de puncte.

În același timp, oltenii au patru puncte avans peste locul 4, Petrolul Ploiești.