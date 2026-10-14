După 11 etape desfășurate în primul eșalon al României, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf se situează în a doua jumătate cu patru victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Transferuri la FCSB? Răspuns categoric: ”Asta NU va face patronul”

Marius Lăcătuș, fost mare internațional român, a sugerat că FCSB ar mai avea nevoie de întăriri. Totuși, ”Fiara” a susținut că patronul Gigi Becali nu va fi dispus să investească în perioada de mercato din iarnă dacă ”Reghe” va reuși să redreseze echipa cu lotul actual.

”Da, ar mai trebui ceva (n.r. se referă la transferuri). Dar, probabil, dacă așteptările sunt cele la care se așteaptă Reghe, patronul nu va mai insista pe un număr mare de transferuri. Nu-i va mai conveni să facă o cheltuială în plus, atât timp cât ai lotul de jucători care ți-au adus rezultate bune.

Dacă va considera că este necesar, mă refer la Reghe, depinde și de rezultate. Dacă vor fi bune, probabil va avea puterea de a-l convinge pe patron că nu este nevoie de atât de multe transferuri”, a spus Marius Lăcătuș, potrivit DigiSport.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Voluntari de luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Partida va avea loc pe stadionul ”Anghel Iordănescu” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Marius Baciu nu e de acord cu decizia lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Reghe a debutat cu dreptul pe banca lui FCSB, după 1-0 cu Oțelul Galați. Banderola a mers la Karlo Muhar, jucător venit abia la începutul lunii septembrie la FCSB, care a bifat doar două apariții la club înaintea partidei respective.

Întrebat despre decizia surprinzătoare luată de Laurențiu Reghecampf, Marius Baciu nu s-a ferit de un răspuns și a spus că el e de părere că jucătorii străini nu înțeleg greutatea pe care o oferă banderola de căpitan la FCSB.

”Orice jucător îşi doreşte să poarte banderola FCSB-ului. Eu îmi aduc aminte de mine. Prima dată nu mă aşteptam. A ieşit Lăcă (n.r. Marius Lăcătuş) şi mi-a dat mie banderola. Eu credeam că mi-o dă să… Era meci amical. Mi-a spus să o pun pe mână. Am simţit ceva ce nu poţi uita vreodată.

Ştii care e problema? Nu ştiu cât simt jucătorii străini asta. Pentru mine, jucătorul străin tot jucător străin rămâne. Cisotti poate simte ce înseamnă…e altceva. Dar eu nu văd un jucător străin să vină de două zile şi să înţeleagă spiritul FCSB-ului”, a declarat Marius Baciu, conform ProSport.