Nicolae Dică este gata să ia o decizie radical dacă nu va reuși să își facă un nume în antrenorat în următoarea perioadă.

Nicolae Dică ia în considerare să renunțe la antrenorat

Fostul antrenor de la FCSB nu a reușit să facă performanță cu alte echipe și spune că ar putea renunța la cariera de antrenor. După ce i-a părăsit pe roș-albaștri, Dică a trecut pe la formații precum CS Mioveni, FCU Craiova, FC Voluntari, FC Argeș și Concordia Chiajna.

Dică ia în considerare să devină director sportiv la unul dintre cluburile din Superliga României.

”În momentul în care nu am rezultatele pe care le vreau, este clar că nu vreau să stau undeva jos. La fotbal nu pot să renunț, pentru că mi-a dat tot ce am în acest moment și nu pot să stau fără fotbal. Poate nu voi fi antrenor, poate voi fi altceva într-un club. De un an urmez și cursurile de director sportiv. M-am înscris la aceste cursuri pentru că mi s-au părut interesante. Am zis că m-ar ajuta și pe mine, ca antrenor.

Chiar a fost o idee bună - am învățat foarte multe lucruri și este posibil oricând să renunț la cariera de antrenor și să merg pe cea de director sportiv. Ideal este să fiu antrenor, să fiu pe teren zi de zi - asta îmi place.

Mi-am setat un timp limită. Chiar sunt aproape de momentul acela în care să iau o decizie. Poate fi un moment de cotitură pentru mine. Analizez. Depinde ce oferte voi avea ca antrenor”, a spus Nicolae Dică, potrivit GSP.

Mihai Stoica i-a propus lui Dică să meargă director sportiv la FCSB

Dică a dezvăluit că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a propus să meargă la FCSB ca director sportive, însă, la acel moment, în cele din urmă, fostul fotbalist a refuzat oferta.

”Mihai Stoica m-a adus prima oară la Steaua, ca secund al lui Gâlcă, și tot MM îmi zicea să vin lângă el ca director sportiv. Am refuzat, pentru că îmi place să fiu antrenor”, a mai spus antrenorul.

FCSB își pune director sportiv

Mihai Stoica a anunțat zilele trecute faptul că în scurt timp FCSB va avea un director sportiv.

”Suntem foarte aproape să semnăm un director sportiv zilele astea. Deocamdată nu pot spune cine este, pentru că trebuie să își rezolve el problemele, dar vreau neapărat să aducem un director sportiv. Este român, da.

Trebuie să fiu înainte de toate sigur de modul în care vede fotbalul, să știu exact cum gândește, să aibă pasiunea asta indiscutabilă. Sunt foarte mulți pasionați care nu prea pricep și ceea ce este cel mai important, să fie un om în care să am încredere cum am încredere în mine însumi, pentru că aici se învârt bani mulți și este foarte ușor ca cineva să fie tentat.

Primul pe listă, primul nume de pe listă, îndeplinește toate criteriile. Plus că, bineînțeles, ca director sportiv, dacă discutăm de jucători veniți din afara granițelor țării, trebuie să aibă și conexiuni, trebuie să fie totuși cineva. Dar în scurt timp sper să se rezolve. Dacă nu se rezolvă, ne orientăm la numărul 2 de pe listă. Este fost fotbalist”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

