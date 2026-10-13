Universitatea Craiova e singura echipă românească prezentă în grupele unei competiții UEFA, în acest sezon. Dar, paradoxal, nu partidele din Conference League au promovat numele formației din Bănie în lumea arabă. Aici, Craiova și-a câștigat un capital de simpatie datorită lui Assad Al-Hamlawi!

Vârful de 25 de ani a devenit un adevărat star, în Palestina, după amicalele în care a jucat, în septembrie și octombrie. În meciurile cu Noua Zeelanda (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0), toate disputate în „Țara Marelui Zid“, Al-Hamlawi a punctat de cinci ori.

După aceste prestații, vârful oltenilor a devenit cel mai popular fotbalist al naționalei, alături de Oday Dabbagh (27 de ani), legitimat la Zamalek, în Egipt. Cuplul letal din atac, Dabbagh – Al-Hamlawi, e cel pe care mizează iubitorii fotbalului din Palestina, în vederea unei participări reușite, la Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită).