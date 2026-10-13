Universitatea Craiova e singura echipă românească prezentă în grupele unei competiții UEFA, în acest sezon. Dar, paradoxal, nu partidele din Conference League au promovat numele formației din Bănie în lumea arabă. Aici, Craiova și-a câștigat un capital de simpatie datorită lui Assad Al-Hamlawi!
Vârful de 25 de ani a devenit un adevărat star, în Palestina, după amicalele în care a jucat, în septembrie și octombrie. În meciurile cu Noua Zeelanda (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0), toate disputate în „Țara Marelui Zid“, Al-Hamlawi a punctat de cinci ori.
După aceste prestații, vârful oltenilor a devenit cel mai popular fotbalist al naționalei, alături de Oday Dabbagh (27 de ani), legitimat la Zamalek, în Egipt. Cuplul letal din atac, Dabbagh – Al-Hamlawi, e cel pe care mizează iubitorii fotbalului din Palestina, în vederea unei participări reușite, la Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită).
Universitatea Craiova, urmărită pe site-ul Palestine Football
Până la turneul final de la începutul anului viitor, palestinienii vor să fie la curent cu tot ce face noul star al naționalei lor, Assad Al-Hamlawi. Tocmai de aceea, administratorii paginii „Palestine Football“ tocmai au creat o rubrică dedicată Universității Craiova. Aici, apar toate informațiile despre partidele oltenilor și evoluțiile lui Al-Hamlawi pentru gruparea din Bănie.
În ultima postare dedicată Universității, a fost promovat meciul cu Getafe din prima etapă a Conference League (joi, ora 19:45). Firește, poza principală e una cu Assad Al-Hamlawi, în diferite ipostaze, în tricoul Științei.
„O seară europeană importantă îl așteaptă pe leul Palestinei. Atacantul naționalei noastre e în fața unui meci cu echipa spaniolă, Getafe, în tricoul Craiovei, în Conference League. Îi dorim toate cele bune leului nostru“, au scris administratorii paginii pe Instagram.