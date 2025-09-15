Rakow a fost învinsă pe teren propriu, scor 0-1, de Gornik Zabrze, într-o partidă din etapa a opta a primei ligi poloneze. Meciul s-a disputat luni seară, pe Miejski Stadion Piłkarski Raków din Częstochowa.



Un singur gol



Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 14 de senegalezul Ousmane Sow. Fundașul român Bogdan Racovițan a fost titular la Rakow, însă a fost înlocuit la pauză.



În urma acestui rezultat, formația la care evoluează Racovițan se afundă în clasament și ajunge pe locul 16 (antepenultimul), cu doar 6 puncte acumulate în 6 meciuri disputate. De cealaltă parte, Gornik Zabrze a urcat pe poziția a doua, cu 15 puncte în 8 etape. Lider în Polonia este Wisla Plock, care are 16 puncte adunate în 7 partide.



Universitatea Craiova o va întâlni pe Rakow în deplasare, pe 2 octombrie, în prima etapă a grupelor Conference League.

