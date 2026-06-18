FOTO ȘI VIDEO Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială! Collina i-a dat vestea personal

Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială! Collina i-a dat vestea personal CM 2026
SPORT.RO
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Istvan Kovacs nu a arbitrat niciun meci la Cupa Mondială, deși are până în momentul de față trei finale europene la activ și meciuri la Campionatul European. 

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Istvan KovacsCupa MondialaCM 2026Pierluigi Collina
Din articol

Totuși, arbitrul român cel mai bine văzut în Europa a primit o veste specială din partea FIFA, mai exact din partea lui Pierluigi Collina, șeful arbitrilor FIFA.

Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale

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Istvan Kovacs a fost desemnat să arbitreze partida cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, meciul dintre Tunisia și Japonia, partidă programată duminică, 21 iunie.

FIFA a pregătit un tricou special cu ocazia acestui meci, unul portocaliu, cu detalii aurii, iar forul mondial a publicat pe rețelele sociale un videoclip cu momentul în care centralul român a primit vestea de la Pierluigi Collina. 

Meciul cu numărul 1000. Poate nu știți că acest meci, Japonia - Tunisia, este un meci foarte, foarte special, pentru că este meciul cu numărul 1000 în istoria Cupei Mondiale. Imaginați-vă să fiți arbitrul acestui meci. Să fii arbitrul acestui meci merită ceva special (n.r. prezintă tricoul). Așa cum vedeți, ceva cu auriu. Dungile sunt aurii, emblema este aurie”, a fost discursul lui Pierluigi Collina, după care i-a înmânat tricoul lui Istvan Kovacs.

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