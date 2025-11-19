Ucrainenii fac parte din prima urnă la tragerea la sorți, alături de Italia, Turcia și Danemarca, urna din care se va extrage adversara României.

Ucrainenii vor să joace cu Macedonia de Nord în semifinala barajului

Tragerea la sorți este programată joi (20 noiembrie), de la ora 14:00, la Nyon.

Înainte de tragerea la sorți, ucrainenii și-au ales adversara pe care și-o doresc în semifinala barajului pentru Cupa Mondială. Site-ul Sport.ua, una dintre cele mai cunoscut publicații din Ucraina, a realizat un sondaj, unde toți fanii ucraineni au avut șansa de a vota.

Într-un procent covărșitor (46%), ucrainenii au votat Macedonia de Nord, drept adversara pe care și-o doresc la baraj. România a fost a doua națională votată, cu 26,3% din voturi.

În mod evident, adversara de evitat pentru ucraineni este Suedia. Doar 11,7% din voturi au mers pentru naționala la care evoluează Alexander Isak și Victor Gyokeres, în timp ce 16% dintre votanți au ales Irlanda de Nord.

Ucraina are amintiri dureroase de la ultimul meci disputat împotriva României. În meciul de debut al tricolorilor la EURO 2024, echipa națională a făcut un meci senzațional, iar România s-a impus cu 3-0 în fața ucrainenilor.

Cum arată configurația urnelor pentru barajul de calificare la Cupa Mondială

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: România, Suedia, Macedonia, Irlanda de Nord

