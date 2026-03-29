Tragedie înainte de Mondial, la inaugurarea "bijuteriei" Estadio Azteca Cu două luni și jumătate înainte de Mondial, mexicanii au jucat primul meci pe arena proaspăt renovată, care are o capacitate de aproape 90.000 de locuri. Partida amicală cu Portugalia, încheiată la egalitate, 0-0, a fost marcată de o tragedie petrecută cu puțin timp înainte de start. Un fan și-a pierdut viața după ce a căzut de la nivelul al doilea al tribunelor, scrie The Athletic. Autoritățile mexicane susțin că a fost vorba de un bărbat în vârstă de 27 de ani, care se afla sub influența alcoolului.

Cu Joao Felix, Bruno Fernandes, Nuno Mendes sau Goncalo Ramos printre titulari, Portugalia nu a reușit să înscrie contra Mexicului, una dintre țările gazdă ale Cupei Mondiale din această vară. Cristiano Ronaldo nu se află în lotul lusitanilor pentru această acțiune din cauza unei accidentări. La partidă a asistat și președintele FIFA, Gianni Infantino.

Azteca, renovată pentru CM 2026 Estadio Azteca, denumită acum oficial Estadio Banorte, este una dintre arene legendare ale lumii, care a găzduit finalele de Mondial din 1970 și 1986. Din mai 2024, stadionul a fost închis pentru lucrări de modernizare. Pe această arenă va avea loc ceremonia de deschidere de la Cupa Mondială din vară și primul meci al turneului final: Mexic - Africa de Sud (11 iunie, ora 22:00). Estadio Azteca va găzdui cinci meciuri de la CM 2026: trei din faza grupelor, unul din 16-imi și unul din optimi.

