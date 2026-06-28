Selecționerul s-a dezlănțuit după calificarea în 16-imile de la Cupa Mondială: "Astă nu mai e fotbal! Banii vorbesc"

Selecționerul s-a dezlănțuit după calificarea în 16-imile de la Cupa Mondială: &quot;Astă nu mai e fotbal! Banii vorbesc&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Ghana s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale după ce a încheiat pe locul 3 în grupa L. Africanii au pierdut contra Croației în ultimul joc, scor 1-2, iar selecționerul Carlos Queiroz a avut un discurs dur la adresa noului format al competiției.

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Cupa Mondială „pierde multă valoare” cu 48 de echipe participante, a afirmat, sâmbătă, selecţionerul Ghanei, Carlos Queiroz, atacând competiţia concepută de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, informează rmcsport.fr.

Carlos Queiroz critică noul format al Cupei Mondiale

„Cred că, odată cu numărul de echipe, (Cupa Mondială) îşi pierde multă valoare şi sens”, a explicat el după înfrângerea echipei sale împotriva Croaţiei (2-1) la Philadelphia, care nu i-a împiedicat să termine printre cele mai bune echipe de pe locul trei şi să îşi asigure astfel locul în 16-imi.

„Chiar şi meciurile de calificare din Europa şi Africa îşi pierd sensul şi semnificaţia pentru că sunt prea multe”, a spus antrenorul portughez, care se află la a şasea Cupă Mondială ca manager (după 2002, 2010, 2014, 2018 şi 2022).

„Astăzi, banii vorbesc şi ăsta nu se mai numeşte fotbal, ci «argentball» (mingea cu bani)”, a declarat el. „Prefer să văd Cupa Mondială ca pe un eveniment rar, care ar trebui să aibă o mare semnificaţie şi voi lupta să fiu acolo.”

Cupa Mondială din 2026 are o amploare fără precedent, extinzându-se de la 32 la 48 de echipe şi având 104 meciuri desfăşurate în trei ţări co-gazdă (Statele Unite, Canada şi Mexic).

FIFA a introdus, de asemenea, o rundă suplimentară, runda 16-imilor.

Forul de conducere al fotbalului estimează venituri de peste 11 miliarde de dolari pentru această Cupă Mondială.

Cum arată meciurile din 16-imile Cupei Mondiale

News.ro

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