"Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă, iar eu accept responsabilitatea. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor", a declarat Stojkovic.

la conferinţa de presă de după meci, care a avut loc la Leskovac (sudul ţării). Rezultatul este "unul cu adevărat prost, nu mă aşteptam", a spus selecţionerul.

El a adăugat că şi-a înaintat demisia preşedintelui şi secretarului general al Federaţiei sârbe de fotbal. "Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa la următorul meci din campania de calificare", a adăugat acesta.



Cunoscut sub numele de Piksi, pe când juca pentru echipa Iugoslaviei, Stojkovic, un fost mijlocaş de teren în vârstă de 60 de ani, se afla la cârma echipei Serbiei din 2021, după o perioadă petrecută pe banca tehnică la cluburi din Japonia şi China.



Serbia ocupă locul 3 în grupa K a calificărilor pentru zona Europa, după Anglia şi Albania.

