La Rabat, unicul gol al gazdelor a fost marcat de Youssef En-Nesyri (foto, în duel cu spaniolul Rodri) în minutul 63, astfel că Maroc a încheiat campania de calificare la CM 2026 din zona Africii cu opt victorii în opt meciuri, singura naţiune africană cu victorii pe linie .

Fostul record de victorii consecutive era deţinut de Spania (15), înregistrate în perioada iunie 2008 şi iunie 2009.

Maroc a stabilit un nou record de victorii consecutive pentru o echipă naţională de fotbal, 16, încheindu-şi campania de calificare la Cupa Mondială 2026 cu un succes pe teren propriu împotriva naţionalei Congo (1-0), marţi, scrie Reuters.

Maroc şi-a început seria de succese după remiza cu Mauritania (0-0), într-un amical din martie 2024, înşiruind victorii în şapte meciuri din preliminariile CM 2026, şase din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni şi în trei partide amicale.

Palmaresul Marocului nu include şi meciurile jucate de selecţionata B, formată doar din jucători din campionatul naţional, care a câştigat Campionatul Africii (CHAN 2025) din Kenya, în august.

Cele 16 victorii marocane s-au întins pe durata a 19 luni, cu un golaveraj de 50-4.



Seria magică a Spaniei a durat din 2008 până în 2009: golaveraj 39-2



Spania şi-a început seria de 15 victorii contra Rusiei (3-0), în semifinalele EURO 2008 şi a încheiat-o contra Africii de Sud (2-0), în ultimul loc meci din grupa Cupei Confederaţiilor 2009.

Prima înfrângere a venit contra Statelor Unite, în semifinalele Cupei Confederaţiilor de la Bloemfontein. Ibericii au avut un golaveraj de 39-2 în seria lor de 15 succese.

Marocul nu a anunţat încă programul său de amicale din fereastra internaţională din noiembrie, informează Agerpres, dar la finalul anului va găzdui turneul final al CAN 2025, în care va juca meciul de deschidere contra echipei Insulelor Comore pe 21 decembrie.

