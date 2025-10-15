VIDEO Recordul mondial de victorii consecutive deținut de Spania, doborât de o națională surpriză!

Recordul mondial de victorii consecutive deținut de Spania, dobor&acirc;t de o națională surpriză! CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

16 succese unul după altul, în mai puțin de doi ani, cu golaveraj general 50-4.

TAGS:
MarocSpaniaYoussef En-NesyriRodriCM 2026
Din articol

Maroc a stabilit un nou record de victorii consecutive pentru o echipă naţională de fotbal, 16, încheindu-şi campania de calificare la Cupa Mondială 2026 cu un succes pe teren propriu împotriva naţionalei Congo (1-0), marţi, scrie Reuters.

Fostul record de victorii consecutive era deţinut de Spania (15), înregistrate în perioada iunie 2008 şi iunie 2009.

Maroc deține acum recordul celor mai multe victorii consecutive din istorie

La Rabat, unicul gol al gazdelor a fost marcat de Youssef En-Nesyri (foto, în duel cu spaniolul Rodri) în minutul 63, astfel că Maroc a încheiat campania de calificare la CM 2026 din zona Africii cu opt victorii în opt meciuri, singura naţiune africană cu victorii pe linie.

Maroc şi-a început seria de succese după remiza cu Mauritania (0-0), într-un amical din martie 2024, înşiruind victorii în şapte meciuri din preliminariile CM 2026, şase din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni şi în trei partide amicale.

Palmaresul Marocului nu include şi meciurile jucate de selecţionata B, formată doar din jucători din campionatul naţional, care a câştigat Campionatul Africii (CHAN 2025) din Kenya, în august.

Cele 16 victorii marocane s-au întins pe durata a 19 luni, cu un golaveraj de 50-4.

Seria magică a Spaniei a durat din 2008 până în 2009: golaveraj 39-2

Spania şi-a început seria de 15 victorii contra Rusiei (3-0), în semifinalele EURO 2008 şi a încheiat-o contra Africii de Sud (2-0), în ultimul loc meci din grupa Cupei Confederaţiilor 2009. 

Prima înfrângere a venit contra Statelor Unite, în semifinalele Cupei Confederaţiilor de la Bloemfontein. Ibericii au avut un golaveraj de 39-2 în seria lor de 15 succese.

Marocul nu a anunţat încă programul său de amicale din fereastra internaţională din noiembrie, informează Agerpres, dar la finalul anului va găzdui turneul final al CAN 2025, în care va juca meciul de deschidere contra echipei Insulelor Comore pe 21 decembrie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Celebrul arbitru a pledat vinovat &icirc;n cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Celebrul arbitru a pledat vinovat în cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
&rdquo;Nașul&rdquo; lui FCSB, care a privat echipa lui Becali de o performanță istorică, este lider &icirc;n grupă și aproape de calificarea la CM 2026!
”Nașul” lui FCSB, care a privat echipa lui Becali de o performanță istorică, este lider în grupă și aproape de calificarea la CM 2026!
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut &icirc;n Italia
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut în Italia
Elizabet Inneh a debutat &icirc;n campionatul din Franța! Cea mai bună voleibalistă rom&acirc;ncă din 2024 are acum un nou nume
Elizabet Inneh a debutat în campionatul din Franța! Cea mai bună voleibalistă româncă din 2024 are acum un nou nume
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: &rdquo;&Icirc;mi place foarte mult!&rdquo;

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: ”Îmi place foarte mult!”

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”



Recomandarile redactiei
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
Olăroiu, exploziv după ce a ratat calificarea directă la CM 2026: acuză organizatorii că au favorizat Qatarul
&rdquo;Nașul&rdquo; lui FCSB, care a privat echipa lui Becali de o performanță istorică, este lider &icirc;n grupă și aproape de calificarea la CM 2026!
”Nașul” lui FCSB, care a privat echipa lui Becali de o performanță istorică, este lider în grupă și aproape de calificarea la CM 2026!
Celebrul arbitru a pledat vinovat &icirc;n cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Celebrul arbitru a pledat vinovat în cazul șocant! A recunoscut infracțiunea sexuală asupra unui minor
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut &icirc;n Italia
Nicolae Stanciu, OUT! Anunțul făcut în Italia
Musi forțează prezența &icirc;n derby! Zi decisivă pentru dinamovistul accidentat la naționala U21
Musi forțează prezența în derby! Zi decisivă pentru dinamovistul accidentat la naționala U21
Alte subiecte de interes
Umilință! Care a fost scorul din finala mică la fotbal de la JO 2024&nbsp;
Umilință! Care a fost scorul din finala mică la fotbal de la JO 2024 
Spania este prima finalistă la fotbal de la Jocurile Olimpice! Cu cine se va duela
Spania este prima finalistă la fotbal de la Jocurile Olimpice! Cu cine se va duela
Insider &icirc;n vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe &icirc;n doar c&acirc;teva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a c&acirc;știgat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Goluri și surprize multe &icirc;n play-off-ul pentru optimile Europa League! Rezultatele și marcatorii serii + posibil duel Roma - Lazio
Goluri și surprize multe în play-off-ul pentru optimile Europa League! Rezultatele și marcatorii serii + posibil duel Roma - Lazio
George Pușcaș, &icirc;ncă un meci cu coada &icirc;mpletită, &icirc;ncă un meci fără șut pe poartă, acum &icirc;mpotriva lui Fenerbahce și Jose Mourinho!
George Pușcaș, încă un meci cu coada împletită, încă un meci fără șut pe poartă, acum împotriva lui Fenerbahce și Jose Mourinho!
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!