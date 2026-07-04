Antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, a recunoscut că echipa sa a suferit „prea mult” pentru a învinge Capul Verde cu 3-2, vineri la Miami, şi a se califica în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, dar a scos în evidenţă caracterul jucătorilor săi, scrie EFE.

Lionel Scaloni, la meciul 100 pe banca Argentinei

„Această echipă nu renunţă niciodată, iar asta este mult mai important decât orice altceva”, a declarat Scaloni, care a ajuns la al 100-lea meci ca antrenor al echipei naţionale la Miami. „Dintre cele 100 de meciuri, acesta este unul dintre cele care m-au marcat cel mai mult ca antrenor. Pentru că este o Cupă Mondială, pentru că s-au întâmplat lucruri în meci. Este un meci care îmi va prinde bine, chiar dacă am reuşit să îl câştigăm”, a adăugat Scaloni.

Echipa Albiceleste a condus de două ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelaţia acestei ediţii a competiţiei, care a pus-o în dificultate pe tot parcursul acestui meci, în care sud-americanii şi-au păstrat cumpătul şi au reuşit să înscrie şi golul victoriei. Lionel Messi (29'), Lisandro Martinez (93') şi Diney Borges (111', autogol) au marcat pentru învingători, iar Deroy Duarte (59') şi Sidny Lopes Cabral (103'), pentru africani.

Scaloni, discurs la superlativ despre Capul Verde

Selecţionerul argentinian nu a avut decât laude pentru adversarii săi: „Ştiam că va fi dificil. Adversarul ne-a făcut viaţa grea şi a dat 200%. Momentul egalării la 2-2 a fost un gol incredibil. Începi să-ţi dai seama că toate aspectele negative vin, dar echipa pur şi simplu merge mai departe. Am fost mai calm decât păream pentru că aveam sentimentul că spiritul de echipă era acolo. În primul rând, suntem Argentina. Ce înseamnă asta? La bine şi la rău. Să suferi, să nu renunţi niciodată. Trebuie să ai curaj şi curaj pentru a ieşi din aceste situaţii. Când joci cu suflet, cu adevărat, aşa cum au făcut ei, suferi de lipsa de aer şi compensezi cu asta. Poate că nu vezi asta la o echipă de club, dar se vede la o echipă naţională”.

Cu doar trei zile şi jumătate de odihnă înainte de următorul meci împotriva Egiptului (7 iulie), din optimi, la Atlanta, Scaloni este încrezător că echipa sa va deveni din ce în ce mai puternică: „Cupa Mondială este dificilă, dar echipa este aici şi, după o victorie ca aceasta, ieşim mai puternici. Nu există nicio şansă să nu ieşim mai puternici”.

Agerpres