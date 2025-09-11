Reacția italienilor când au aflat că pot da peste România în barajul pentru CM 2026

După 2-2 în Cipru, România a rămas pe locul 3, cu 5 puncte sub Bosnia și Austria, iar șansele tricolorilor de a încheia în primele două au devenit practic nule. Totuși, naționala lui Mircea Lucescu are barajul asigurat datorită câștigării Ligii C din Nations League.

Italia, posibilă adversară pentru România în barajul pentru CM 2026



Conform situațiilor actuale din grupele preliminare, România ar fi una dintre cele patru echipe care vor juca la baraj datorită rezultatelor din Nations League. Tricolorii ar urma să fie repartizați în urna a patra valorică și să primească o adversară din prima urnă.



La ora actuală, Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor sunt considerate posibilele adversare ale tricolorilor în semifinala barajului, meci pe care România îl va juca în deplasare.



Italia, preluată recent de Gennaro Gattuso, pare că are șanse foarte mici de a mai prinde primul loc din grupa I, acolo unde se află Norvegia, cu punctaj maxim după 5 meciuri și golaveraj 24-3. Squadra Azzurra e pe 2, cu 9 puncte, dar cu un meci mai puțin.

Gazzetta dello Sport se teme doar de Suedia



În cazul în care va încheia pe locul 2, Italia va fi nevoită să dispute barajul pentru CM 2026. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport consideră că Suedia ar fi singurul adversar de temut în semifinale și amintesc despre precedentele două play-off-uri de Mondial pierdute de Italia: 0-1 contra Suediei în lupta pentru CM 2018 și 0-1 contra Macedoniei de Nord în cursa pentru CM 2022.



"În semifinala barajului ne-ar aștepta o surpriză. Pe baza clasamentelor de azi, cele mai bune echipe care nu s-ar califica la Mondial din grupă ar fi Germania (locul 3), Suedia, Țara Galilor și România. Presupunând că Germania își va îmbunătăți poziția, pericolul real este Suedia, care ar veni cu puterile din atac, Isak și Gyokeres. Macedonia de Nord ar putea apărea și ea în urna a patra.



Vorbim de Suedia și Macedonia de Nord, echipele care ne-au blocat drumul spre Rusia 2018, respectiv Qatar 2022. Nu par echipe superioare Italiei, dar nici la momentele respective nu păreau. Alte echipe care ar putea apărea la baraj din urna a patra și ar fi variante mult mai bune sunt Irlanda de Nord, Moldova sau San Marino.



Vom avea astfel fie o semifinală teribilă, fie una facilă. Totuși, ulterior va mai veni o finală", a scris Gazzetta dello Sport.

Semifinalele din barajul pentru CM 2026 sunt programate pentru 26 martie 2026, iar finalele pentru 31 martie.

Clasamentul în grupa România din preliminariile CM 2026

