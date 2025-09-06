Din articol Echipele calificate la CM 2026

Selecţionata Marocului este prima echipă africană care s-a calificat la Cupa Mondială de anul viitor, din SUA, Canada şi Mexic, după ce a surclasat Nigerul cu 5-0, vineri, la Rabat, în preliminarii. Mijlocaşul Ismael Saibari, coleg cu Dennis Man la PSV Eindhoven, a marcat o dublă (29, 38), celelalte goluri fiind reuşite de Ayoub El Kaabi (50), Hamza Igamane (68) şi Azzedine Ounahi (84).



''Leii din Atlas'', lider în Grupa E, au reuşit a treia lor calificare consecutivă la Cupa Mondială, chiar înainte de a juca ultimul meci din grupa preliminară (luni, contra Zambiei). Aceasta va fi a şaptea participare a Marocului la Cupa Mondială (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022, 2026).



Selecţionerul Walid Regragui a afirmat că echipa sa se va concentra acum pe Cupa Africii pe Naţiuni, pe care Marocul o va găzdui între 21 decembrie 2025 şi 18 ianuarie 2026. Marocul a devenit a 17-a echipă calificată la CM 2026, prima organizată în trei ţări, cu 48 de echipe. Echipele calificate la CM 2026

Echipe gazdă: SUA, Canada, Mexic; Zona Asia (AFC): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan (6); Zona Oceania (OFC): Noua Zeelandă (1); Zona America de Sud (CONMEBOL): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6); Zona Africa (CAF): Maroc (1). Info: Agerpres Foto: Équipe du Maroc

