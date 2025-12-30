Maroc şi Mali s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după rezultatele înregistrate luni, în ultimele meciuri din Grupa A.
Maroc - Zambia 3-0, cu Ayoub El Kaabi dezlănțuit, Brahim Diaz din nou marcator și Achraf Hakimi revenit
La Rabat, ''leii din Atlas'' s-au impus cu 3-0 în faţa Zambiei, prin dubla lui Ayoub El Kaabi (9, 50) şi golul lui Brahim Diaz (27).
Al doilea gol al lui El Kaabi a fost unul spectaculos, din foarfecă.
Echipa antrenată de Walid Regragui, semifinalistă la Cupa Mondială din 2022, l-a folosit pentru prima oară la acest turneu pe căpitanul său tradiţional Achraf Hakimi, refăcut după o accidentare suferită pe 4 noiembrie.
Hakimi, introdus în minutul 64 pe teren, a avut o ocazie bună de gol, dar portarul Willard Mwanza a apărat (81).
Mali - Comore 0-0, suficient pentru ”vulturi” să obțină calificarea
Mali a remizat cu echipa Insulelor Comore, 0-0, în celălalt meci de luni, la Casablanca.
Jocul a fost unul destul de anost, cu puţine ocazii de gol, scrie Agerpres, cea mai bună şansă de gol al malienilor fiind şutul lui Yves Bissouma, apărat de Yannick Pandor, în prima repriză.
Comorezii au forţat obţinerea victoriei, singura care le aducea calificarea, dar şutul lui El Fardou Ben Nabouhane a fost apărat de Djigui Diarra.
Mali a încheiat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Amadou Haidara (RB Leipzig) în minutul 88.
Calificarea ''vulturilor'' a fost facilitată şi de victoria Marocului în faţa Zambiei.
Marocul a ocupat primul loc în Grupa A, cu 7 puncte, urmată de Mali, cu 3 puncte, Comore, 2 puncte, Zambia, 2 puncte.