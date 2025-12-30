Maroc şi Mali s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după rezultatele înregistrate luni, în ultimele meciuri din Grupa A.

Maroc - Zambia 3-0, cu Ayoub El Kaabi dezlănțuit, Brahim Diaz din nou marcator și Achraf Hakimi revenit



La Rabat, ''leii din Atlas'' s-au impus cu 3-0 în faţa Zambiei, prin dubla lui Ayoub El Kaabi (9, 50) şi golul lui Brahim Diaz (27).

Al doilea gol al lui El Kaabi a fost unul spectaculos, din foarfecă.

