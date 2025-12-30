VIDEO Gol din foarfecă la Cupa Africii și nebunie la Rabat! Încă două echipe s-au calificat în optimi

Gol din foarfecă la Cupa Africii și nebunie la Rabat! &Icirc;ncă două echipe s-au calificat &icirc;n optimi Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spectacol la turneul continental din Maroc.

TAGS:
Ayoub El KaabiBrahim DiazAchraf HakimiWalid RegraguiMaroc
Din articol

Maroc şi Mali s-au calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după rezultatele înregistrate luni, în ultimele meciuri din Grupa A.

Maroc - Zambia 3-0, cu Ayoub El Kaabi dezlănțuit, Brahim Diaz din nou marcator și Achraf Hakimi revenit

La Rabat, ''leii din Atlas'' s-au impus cu 3-0 în faţa Zambiei, prin dubla lui Ayoub El Kaabi (9, 50) şi golul lui Brahim Diaz (27). 

Al doilea gol al lui El Kaabi a fost unul spectaculos, din foarfecă.

Echipa antrenată de Walid Regragui, semifinalistă la Cupa Mondială din 2022, l-a folosit pentru prima oară la acest turneu pe căpitanul său tradiţional Achraf Hakimi, refăcut după o accidentare suferită pe 4 noiembrie. 

Hakimi, introdus în minutul 64 pe teren, a avut o ocazie bună de gol, dar portarul Willard Mwanza a apărat (81).

Mali - Comore 0-0, suficient pentru ”vulturi” să obțină calificarea

Mali a remizat cu echipa Insulelor Comore, 0-0, în celălalt meci de luni, la Casablanca.

Jocul a fost unul destul de anost, cu puţine ocazii de gol, scrie Agerpres, cea mai bună şansă de gol al malienilor fiind şutul lui Yves Bissouma, apărat de Yannick Pandor, în prima repriză.

Comorezii au forţat obţinerea victoriei, singura care le aducea calificarea, dar şutul lui El Fardou Ben Nabouhane a fost apărat de Djigui Diarra.

Mali a încheiat meciul în inferioritate numerică, după eliminarea lui Amadou Haidara (RB Leipzig) în minutul 88.

Calificarea ''vulturilor'' a fost facilitată şi de victoria Marocului în faţa Zambiei.

Marocul a ocupat primul loc în Grupa A, cu 7 puncte, urmată de Mali, cu 3 puncte, Comore, 2 puncte, Zambia, 2 puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Dinamo a stabilit data reunirii și meciurile amicale din Antalya. C&acirc;nd va fi anunțat primul transfer al iernii
Dinamo a stabilit data reunirii și meciurile amicale din Antalya. Când va fi anunțat primul transfer al iernii
Mesaj pentru fotbalistul amenințat de Gigi Becali cu plecarea: &rdquo;E o presiune &icirc;n plus!&rdquo;
Mesaj pentru fotbalistul amenințat de Gigi Becali cu plecarea: ”E o presiune în plus!”
Dinamo, Steaua și Rapid &icirc;ncheie &icirc;n genunchi anul 2025!
Dinamo, Steaua și Rapid încheie în genunchi anul 2025!
Un campion al Rom&acirc;niei a devenit idol peste hotare! Fanii i-au dedicat un graffiti uriaș
Un campion al României a devenit idol peste hotare! Fanii i-au dedicat un graffiti uriaș
Necazul lui Coman după plecarea din Rom&acirc;nia: ce i se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;n Qatar, dramatic!
Necazul lui Coman după plecarea din România: ce i se întâmplă în Qatar, dramatic!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;

Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: &rdquo;Cum să primești salariu dacă pierzi?&rdquo;

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”

Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui

Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Ultrașii Stelei &icirc;i cheamă pe cei ai lui Dinamo la bătaie &icirc;nainte de Revelion!

Ultrașii Stelei îi cheamă pe cei ai lui Dinamo la bătaie înainte de Revelion!



Recomandarile redactiei
Dinamo a stabilit data reunirii și meciurile amicale din Antalya. C&acirc;nd va fi anunțat primul transfer al iernii
Dinamo a stabilit data reunirii și meciurile amicale din Antalya. Când va fi anunțat primul transfer al iernii
Mesaj pentru fotbalistul amenințat de Gigi Becali cu plecarea: &rdquo;E o presiune &icirc;n plus!&rdquo;
Mesaj pentru fotbalistul amenințat de Gigi Becali cu plecarea: ”E o presiune în plus!”
Un campion al Rom&acirc;niei a devenit idol peste hotare! Fanii i-au dedicat un graffiti uriaș
Un campion al României a devenit idol peste hotare! Fanii i-au dedicat un graffiti uriaș
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar &icirc;nainte de finalul anului
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Oltenii, părăsiți de antrenor chiar înainte de finalul anului
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”
Alte subiecte de interes
Prima națională africană calificată la CM 2026! Victorie cu 5-0 + lista tuturor echipelor deja calificate la Mondial
Prima națională africană calificată la CM 2026! Victorie cu 5-0 + lista tuturor echipelor deja calificate la Mondial
Răzvan Lucescu are de ce să fiarbă! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finala Cupei Greciei
Răzvan Lucescu are de ce să fiarbă! Ce s-a întâmplat în finala Cupei Greciei
Perla de la Real Madrid refuză naționala Spaniei pentru o țară africană: Sunt 100% convins
"Perla" de la Real Madrid refuză naționala Spaniei pentru o țară africană: "Sunt 100% convins"
Brahim Diaz s-a decis! Ce națională va reprezenta atacantul lui Real Madrid
Brahim Diaz s-a decis! Ce națională va reprezenta atacantul lui Real Madrid
Pe l&acirc;ngă Kylian Mbappe, Real Madrid pregătește &icirc;ncă un transfer de clasă
Pe lângă Kylian Mbappe, Real Madrid pregătește încă un transfer de clasă
Patru fotbaliști de bază de la PSG, suspendați pentru scandări homofobe! O tribună de pe &rdquo;Parc des Princes&rdquo; a fost &icirc;nchisă
Patru fotbaliști de bază de la PSG, suspendați pentru scandări homofobe! O tribună de pe ”Parc des Princes” a fost închisă
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!