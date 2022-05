În minutul 45+1 al meciului, goalkeeper-ul norvegian de la Reading a vrut să repună o minge din propriul careu. Nyland a aruncat balonul din mână pentru a pregăti o degajare, însă nu a observat că în spatele său se afla Harry Cornick.

Gafă antologică făcută de Anglia de portarul lui Reading

Atacantul lui Luton a profitat de eroarea lui Nyland, a luat mingea și a marcat unicul gol al meciului, care i-a asigurat echipei sale calificarea în play-off-ul pentru promovarea în Premier League.

"Nyland a aruncat așa mingea de trei-patru ori, așa că m-am gândit să-mi încerc norocul și să stau în spatele lui. Fanii lor strigau: 'e în spatele tău, e în spatele tău!', dar nu i-a auzit. A aruncat mingea și am trimis în poartă. Nu am mai încercat asta niciodată, am zis să încerc și a meritat", a spus Harry Cornick, după meci, potrivit Get Reading.

Gafa vine de la un portar experimentat, cu 34 de meciuri în naționala Norvegiei. De-a lungul carierei, Nyland a mai jucat pentru Molde, Ingolstadt, Aston Villa, Norwich și Bournemouth.

Portarul a rămas liber de contract în iarnă, iar în martie a semnat cu Reading, formație la care a strâns 10 meciuri și a încasat 15 goluri.

Reading, echipa de care aparține George Pușcaș, împrumutat la Pisa, a încheiat sezonul din liga a doua engleză pe locul 21, ultimul care asigură salvarea, cu 41 de puncte.