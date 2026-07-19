Federaţia Franceză de Fotbal (FFF) menţine suspansul. Preşedintele acesteia, Philippe Diallo, a anunţat sâmbătă, în direct la beIN Sports, că va dezvălui numele succesorului lui Didier Deschamps la cârma echipei „Les Bleus” până la sfârşitul lunii iulie.

"Am spus că aşteptam finalul Cupei Mondiale pentru a respecta munca lui Didier şi a echipei sale", a explicat preşedintele FFF. "Până la sfârşitul lunii, vom afla numele succesorului lui Didier", a spus conducătorul fotbalului francez.

Președintele Federației Franceze de Fotbal menține suspansul

Philippe Diallo menţine astfel incertitudinea, chiar dacă Zinédine Zidane este aşteptat să devină selecţionerul echipei naţionale a Franţei şi ar trebui să-şi preia funcţia pe 1 septembrie, aşa cum a anunţat lequipe.fr.

Philippe Diallo a menţionat, de asemenea, posibilitatea organizării unui omagiu adus lui Didier Deschamps de către FFF, după cei 14 ani petrecuţi la cârma echipei naţionale a Franţei. "Cred că vom discuta cu el pentru a vedea ce se poate face. Cred că el cunoaşte toată recunoştinţa pe care Federaţia şi fotbalul francez i-o poartă."

La ultimul meci ca selecţioner, Didier Deschamps a pierdut finala mică a Cupei Mondiale, scor 4-6, cu Anglia.

Deschamps, în lacrimi la ultimul meci la cârma naţionalei Franţei: ”A fost o aventură minunată”

Didier Deschamps a apărut cu lacrimi în ochi în momentul în care a vorbit după înfrângerea echipei Franţei în faţa Angliei (4-6) în finala mică a Cupei Mondiale. Şi pe bună dreptate: a fost ultimul său meci la cârma echipei „Les Bleus”.

"Evident, este o înfrângere; am jucat o primă repriză dezastruoasă. Ca reacţie, ne-am descurcat bine. Am avut două ocazii de a egala la 4-4. Apoi, ne-am aruncat puţin mai mult în atac, aşa cum ştim să o facem. Din păcate, este vina mea; nu am făcut ce trebuia în prima repriză. Cel puţin, a fost o prestaţie demnă de laudă, chiar dacă înfrângerea doare. Am reuşit să facem lucruri pozitive, nu e totul de aruncat la coş. Avem un lot cu calităţi fotbalistice reale, tineri care vor avansa în ierarhie, şi avem potenţialul necesar pentru a obţine rezultate foarte bune. Există o oarecare dezamăgire; am fi preferat să fim pe locul al treilea", a declarat Deschamps, citat de news.ro.

Aflat la ultimul meci la cârma Franţei, fostul mare jucător vorbeşte despre o aventură minunată. "A fost o aventură minunată din punct de vedere uman. Au fost frumoase aceste săptămâni petrecute alături de ei. Ne-am dorit să creăm emoţii. Este Cupa Mondială, nu există nimic mai frumos. Aud multe mulţumiri, iar şi eu mulţumesc multor oameni. Am un staff cu multe competenţe. Sunt alegeri legate de jucători, alegeri umane, această dorinţă de a ajunge cât mai sus posibil... Am vrut să menţin echipa Franţei la cel mai înalt nivel. Nu există nimic mai frumos. Am purtat acest tricou (cel al echipei Franţei) timp de 25 de ani, este minunat".