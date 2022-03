De ce a fost demis "Nebunul" Marcelo Bielsa de Leeds United 

Antrenorul și-a încheiat însă aventura la gruparea britanică. În cursul zilei de duminică a fost anunțată demiterea lui din funcția de antrenor al clubului, din cauza rezultatelor slabe ale echipei.

Andrea Radrizzani, patronul echipei, a explicat motivele pentru care Bielsa a fost îndepărtat de la echipă, spunând că aceasta a fost o decizie extrem de dificilă.

Explicația demiterii lui Marcelo Bielsa

”Asta a fost cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau de când sunt aici, ținând cont de succesul pe care l-a avut Marcelo la echipă. Cu Marcelo drept antrenor, am avut trei campanii incredibile și vremurile bune s-au întors pe Elland Road.

A schimbat cultura clublui și a adus o mentalitate de învingător tuturor. Momentele create, în mod special în sezonul 2019-20 și promovarea în Premier League, vor rămâne cu siguranță în amintirile noastre, ale mele și ale fanilor inclusiv. Cu toate acestea, trebuie să acționez în interesul bun al clubului și cred că o schimbare este nevoită pentru a securiza statutul nostru în Premier League. Rezultatele recente și prestațiile nu ne-au satisfăcut așteptările", a spus Andreea Radrizanni, propietarul lui Leeds, conform Eurosport.

The man who ended the 16 years of hurt ????

Marcelo Bielsa will forever be a legend to @LUFC fans ???? pic.twitter.com/iwnfL5JGyQ