Încă un Mondial fără România! Al 7-lea la rând. O asemenea serie ar fi fost de neconceput pe vremea Generației de Aur din care a făcut parte Ionuț Lupescu (57 de ani).

"E trist când te gândeşti că sunt 28 de ani de la ultima noastră participare la Mondiale. Ce să zic, e foarte trist şi păcat pentru fotbalul românesc. Turneele finale, cum sunt cele de European şi de Mondial, reprezintă cireaşa de pe tort, dacă putem să spunem aşa, pentru cariera unui jucător de fotbal. Toată lumea îşi doreşte să fie acolo. Acolo te vede lumea... la turneele finale sunt cei mai mulţi spectatori, cei mai mulţi oameni de fotbal, lumea te cunoaşte şi poţi să îţi creşti cota ca jucător. Dar lucrul cel mai important este că poţi să joci pentru echipa naţională, să îţi reprezinţi ţara la cel mai înalt nivel", a spus „Kaiserul“ pentru Agerpres.

Amintirea de care e mândru

"Cea mai frumoasă amintire? Nu ştiu dacă că e cea mai frumoasă, dar cu siguranţă ceva care a rămas şi cu care mă mândresc. A fost după meciul cu URSS de la Cupa Mondială din 1990, când ne întorceam de la stadion către cantonamentul unde era cazată echipa naţională, am coborât din autocar şi acolo mă aştepta profesorul Angelo Niculescu, care fusese antrenorul lui tata în Mexic 1970. A venit personal şi m-a felicitat pentru evoluţia mea. Mi-a spus câteva cuvinte de felicitare şi m-a îmbărbătat şi pentru asta m-am simţit foarte mândru", a adăugat Lupescu.

Mizează, în primul rând, pe forțele din America de Sud

Ionuţ Lupescu nu are o favorită în absenţa naţionalei României şi consideră că trofeul suprem va fi câştigat de una dintre marile puteri ale fotbalului mondial.

"În general sunt echipele mari, e clar, cele care au deja în palmares trofeul suprem. Şi aici întotdeauna au fost cele două mari puteri din America de Sud, Argentina şi Brazilia. Iar din Europa cele mari cum sunt Franţa, Spania, Anglia, Germania. Cu toate că eu cred că Anglia şi Germania nu sunt chiar la nivelul Franţei şi al Spaniei în momentul de faţă. Dar mai este, de exemplu, şi Portugalia, o echipă care are jucători foarte valoroşi, care joacă numai la echipe bune de club. Cred că trei sau patru dintre ei au câştigat şi Champions League. Deci şi Portugalia este de luat în seamă. Eu nu am nicio favorită personală. Dacă din păcate nu este România, nu am nicio preferinţă", a menţionat Lupescu.

"Întotdeauna există surprize la Cupa Mondială, cu siguranţă că vor fi şi la această ediţie. Mereu sunt echipe care au un parcurs foarte bun la turneul final. Că acum vor fi din Africa sau din America de Sud, poate chiar din Europa, vom vedea. Este posibil să fie o surpriză şi din Asia", a mai spus Ionuţ Lupescu.

Cupa Mondială se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei ţări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

Acesta este primul turneu final din istorie extins la un număr record de 48 de echipe participante, faţă de 32 la ediţiile anterioare.