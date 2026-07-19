Kylian Mbappe: „Pot înţelege că unii oameni cred că e o glumă”

Kylian Mbappe: „Pot înţelege că unii oameni cred că e o glumă” CM 2026
SPORT.RO
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Kylian Mbappe a spus lucrurilor pe nume după finala mică a Mondialului.

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kylian mbappenationala franteiCupa Mondiala
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"Înţeleg de ce unii ar putea crede că a fost o glumă", a comentat atacantul francez Kylian Mbappe referitor la scorul de la pauză (4-0 în defavoarea Franţei) din meciul de sâmbătă pentru locul trei la Cupa Mondială de fotbal 2026, partidă încheiată cu o înfrângere cu 4-6 în faţa Angliei.

"Îi înţeleg pe cei care cred că (prima repriză) a fost o glumă sau că nu am respectat tricoul. Personal, aş spune că am fost pur şi simplu oameni iar, din păcate, nu ne permitem luxul de a fi oameni", a declarat el pentru postul de televiziune M6.

Căpitanul francez a simţit că echipa a fost "complet bulversată" de prestaţia Angliei din primele 45 de minute: "Cred că ne-au dat un adevărat semnal de alarmă. Apoi, în repriza a doua, am revenit la jocul specific unor fotbalişti de elită".

Mbappe a regretat în mod deosebit faptul că revenirea tardivă şi, în cele din urmă, zadarnică a echipei Franţei a avut loc chiar în ultimul meci al lui Didier Deschamps după 14 ani la cârma echipei.

"Este şi mai mare păcat pentru antrenor. Voiam să realizăm ceva pentru el, dar din păcate, prima repriză a lăsat impresia că l-am dezamăgit, iar aceasta nu a fost deloc impresia pe care am vrut să o transmitem", a subliniat el.

După ce a marcat al 21-lea şi al 22-lea său gol, atacantul echipei Real Madrid deţine acum singur recordul all-time de goluri la Cupa Mondială - cu două reuşite peste Lionel Messi,. înaintea finalei Argentinei împotriva Spaniei, programată duminică.

"Leo înscrie mereu, cu siguranţă va marca şi mâine", a prezis el. "Eu doar încerc să-mi ajut echipa să înscrie ori de câte ori pot", a explicat el, menţionând totodată că ar fi "preferat să nu fiu cel mai bun marcator din toate timpurile, ci să joc meciul de mâine" împotriva echipei "Albiceleste".

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Mbappe, despre recordul stabilit

"Cred că e un lucru bun pentru propria moştenire... dar, în acest moment, nu e primul lucru la care mă gândesc", a spus el referitor la acest record.

Selecţionata Angliei a câştigat medaliile de bronz la Cupa Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Franţei cu incredibilul scor de 6-4 (4-0), sâmbătă, pe Miami Stadium, în finala mică a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Anglia a obţinut cel mai bun rezultat al său la Cupa Mondială după titlul cucerit în 1966, îndulcind un pic din dezamăgirea suferită în semifinala cu Argentina.

Cele două echipe au jucat cu garda jos şi de aici cele zece goluri marcate, de Declan Rice (3), Ezri Konsa (18), Bukayo Saka (37, 45+1, 87 - penalty) şi Jude Bellingham (90+8) pentru englezi şi de Kylian Mbappe (48, 66), Bradley Barcola (54), Ousmane Dembele (90+6), pentru francezi.

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