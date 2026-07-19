Kylian Mbappe: „Pot înţelege că unii oameni cred că e o glumă”

"Înţeleg de ce unii ar putea crede că a fost o glumă", a comentat atacantul francez Kylian Mbappe referitor la scorul de la pauză (4-0 în defavoarea Franţei) din meciul de sâmbătă pentru locul trei la Cupa Mondială de fotbal 2026, partidă încheiată cu o înfrângere cu 4-6 în faţa Angliei.

"Îi înţeleg pe cei care cred că (prima repriză) a fost o glumă sau că nu am respectat tricoul. Personal, aş spune că am fost pur şi simplu oameni iar, din păcate, nu ne permitem luxul de a fi oameni", a declarat el pentru postul de televiziune M6.

Căpitanul francez a simţit că echipa a fost "complet bulversată" de prestaţia Angliei din primele 45 de minute: "Cred că ne-au dat un adevărat semnal de alarmă. Apoi, în repriza a doua, am revenit la jocul specific unor fotbalişti de elită".

Mbappe a regretat în mod deosebit faptul că revenirea tardivă şi, în cele din urmă, zadarnică a echipei Franţei a avut loc chiar în ultimul meci al lui Didier Deschamps după 14 ani la cârma echipei.

"Este şi mai mare păcat pentru antrenor. Voiam să realizăm ceva pentru el, dar din păcate, prima repriză a lăsat impresia că l-am dezamăgit, iar aceasta nu a fost deloc impresia pe care am vrut să o transmitem", a subliniat el.

După ce a marcat al 21-lea şi al 22-lea său gol, atacantul echipei Real Madrid deţine acum singur recordul all-time de goluri la Cupa Mondială - cu două reuşite peste Lionel Messi,. înaintea finalei Argentinei împotriva Spaniei, programată duminică.

"Leo înscrie mereu, cu siguranţă va marca şi mâine", a prezis el. "Eu doar încerc să-mi ajut echipa să înscrie ori de câte ori pot", a explicat el, menţionând totodată că ar fi "preferat să nu fiu cel mai bun marcator din toate timpurile, ci să joc meciul de mâine" împotriva echipei "Albiceleste".