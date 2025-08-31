Ales cel mai bun jucător al campionatului saudit în sezonul trecut, Karim Benzema (37 de ani) a început sezonul 2025-2026 în stil mare, marcând o triplă sâmbătă seara în victoria formaţiei sale, Al-Ittihad, pe terenul echipei Al-Okhdood (5-2).

Triplă pentru Benzema

Atacantul francez a deschis scorul încă de la începutul meciului (1-0, min. 4) şi s-a remarcat din nou la revenirea din vestiar, permiţând echipei sale să mărească diferenţa (4-1, min. 51), înainte de a răspunde la al doilea gol al adversarilor câteva minute mai târziu (5-2, min. 60).

Învins de Al-Nassr pe 19 august în semifinalele Supercupei Arabiei Saudite, Al-Ittihad vizează al 11-lea titlu naţional în acest sezon.



În ciuda acestei victorii, clubul lui KB9 nu se află încă în fruntea campionatului, deoarece Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a câştigat primul său meci al sezonului cu un scor şi mai mare (5-0) împotriva lui Al-Taawoun.



Cristiano Ronaldo a reuşit şi el un gol, marcând în minutul 54, din penalti.

