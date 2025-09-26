Meciurile din Ligue 1 pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

Diferența între locul 1 și locul 2, adică între Ousmane Dembele și Lamine Yamal, a fost de 321 de puncte.



Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur cu 1.380 de puncte



Anul trecut, Rodri l-a învins pe Vinicius Jr la o diferență de numai 41 de puncte. Mijlocașul lui Manchester City a primit 1.170, în timp ce starul lui Real Madrid a avut 1.129.



Lucrurile au fost mult mai clare acum, după ce Ousmane Dembele a avut un sezon fabulos în tricoul lui PSG. Francezul a obținut 1.380 de puncte în cursa pentru Balonul de Aur 2025, în timp ce Lamine Yamal a încheiat cu 1.059 de puncte. Podiumul din acest an a fost completat de Vitinha, cu 703 puncte.



Ousmane Dembele a marcat 35 de goluri și a oferit 16 pase decisive, în 53 de jocuri, în sezonul precedent. Alături de echipa condusă de Luis Enrique, el a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei, titlul în Ligue 1, Cupa și Supercupa Franței.



Lamine Yamal a primit și el un premiu la gala de la Paris, acesta a fost răsplătit cu trofeul Kopa.



Clasamentul final în cursa pentru Balonul de Aur



Iată cum arată Top 10 după publicarea tuturor voturilor:



1. Ousmane Dembele - 1.170 puncte



2. Lamine Yamal - 1.059



3. Vitinha - 703



4. Mohamed Salah - 657



5. Rapinha - 620



6. Achraf Hakimi - 484



7. Kylian Mbappe - 378



8. Cole Palmer - 211



9. Gianluigi Donnarumma - 172



10. Nuno Mendes - 171

