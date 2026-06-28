Întrebat direct de ce nu l-a înlocuit pe Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez a dat explicația

Întrebat direct de ce nu l-a înlocuit pe Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez a dat explicația CM 2026
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo a fost integralist în ultimul meci din faza grupelor al Portugaliei la Cupa Mondială, scor 0-0, cu Columbia.

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PortugaliaCM 2026Cristiano RonaldoRoberto Martinez
Din articol

Portugalia a încheiat pe locul doi în Grupa K și s-a calificat în șaisprezecimile de finală, unde va avea parte de un meci de foc împotriva Croației lui Luka Modric.

Roberto Martinez a explicat de ce nu l-a înlocuit pe Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo a fost adesea criticat pentru prestațiile sale la acest turneu final, însă Roberto Martinez insistă și merge în continuare pe mâna cvintuplului câștigător al Balonului de Aur ajuns la 41 de ani. 

Deși multe dintre starurile echipelor deja calificate în fazele eliminatorii au fost menajate pentru ultima etapă din grupe, nu a fost și cazul lui Cristiano Ronaldo. Portughezul a rămas pe teren până la finalul meciului și a primit una dintre cele mai mici note din partea site-urilor de specialitate. 

Totuși, Roberto Martinez are mare încredere în vedeta Portugaliei și, chiar dacă criticii au spus de multe ori că fotbalistul ajuns la 41 de ani nu mai poate ajuta Portugalia așa cum o făcea în urmă cu câțiva ani, Martinez spune că atacantul lui Al Nassr este într-o condiție fizică foarte bună sau cel puțin asta spun datele colectate în timp real. 

Care au fost motivele care v-au făcut să nu-l scoateți pe Cristiano și să-i introduceți pe Goncalo Ramos sau Goncalo Guedes?”, a fost întrebarea unui reporter pentru Martinez, iar răspunsul selecționerul Portugaliei a venit rapid.

Cristiano este atacantul nostru, este un jucător care se deplasează foarte bine în careu, iar pentru noi este foarte important să putem adapta și sincroniza mișcările lui cu cele ale celorlalți zece jucători. Acest lucru face parte din procesul nostru de creștere ca echipă și din capacitatea de a ajusta anumite aspecte ale jocului. 

Cristiano este într-o condiție fizică foarte bună, îi monitorizăm în timp real toți parametrii fizici, iar Cristiano a fost foarte, foarte bine. Acum avem patru zile pentru recuperare și monitorizăm toți jucătorii după aceleași criterii. Mulțumesc”, a spus Martinez.

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